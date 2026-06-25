Bio-Techne s'envole grâce à un accord de rachat de 11,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Le titre de la société spécialisée dans les sciences de la vie Bio-Techne TECH.O progresse de 21,8% à 71,73 dollars en pré-ouverture

** Merck KGaA MRCG.DE annonce son intention d'acquérir Bio-Techne pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d'environ 11,3 milliards de dollars

** Le prix de l'offre représente une prime de 24% par rapport au dernier cours de clôture de TECH

** Merck précise que l'acquisition sera financée à la fois par la trésorerie existante et par le produit d'un nouvel emprunt

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action TECH était restée globalement stable depuis le début de l'année