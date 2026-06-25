 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bio-Techne s'envole grâce à un accord de rachat de 11,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Le titre de la société spécialisée dans les sciences de la vie Bio-Techne TECH.O progresse de 21,8% à 71,73 dollars en pré-ouverture

** Merck KGaA MRCG.DE annonce son intention d'acquérir Bio-Techne pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d'environ 11,3 milliards de dollars

** Le prix de l'offre représente une prime de 24% par rapport au dernier cours de clôture de TECH

** Merck précise que l'acquisition sera financée à la fois par la trésorerie existante et par le produit d'un nouvel emprunt

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action TECH était restée globalement stable depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIO-TECHNE
58,8750 USD NASDAQ +4,65%
MERCK
140,450 EUR XETRA +0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,1 -1,88%
Pétrole Brent
72,8 -0,46%
CAC 40
8 427,54 +0,50%
SOITEC
115,9 +8,01%
TOTALENERGIES
68,85 -0,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank