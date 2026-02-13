 Aller au contenu principal
Bio-Rad chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:51

13 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Bio-Rad Laboratories BIO.N plongent de 15,3 % à 247,75 $ avant le marché

** La société a annoncé mercredi un bénéfice ajusté par action de 2,51 $ pour le quatrième trimestre , inférieur à l'estimation moyenne de 2,70 $ des analystes compilés par le LSEG

** Cependant, les revenus de 693,2 millions de dollars ont battu les attentes moyennes des analystes de 688,76 millions de dollars

** Les ventes trimestrielles dans le segment des sciences de la vie ont chuté de 2,6 % en glissement annuel à 267,9 millions de dollars, en raison de la limitation de la recherche universitaire et du financement de la biotechnologie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année

