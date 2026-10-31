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Binance rembourse 90 % des actifs volés lors d'un incident de sécurité
information fournie par Reuters 31/10/2026 à 16:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails et du contexte)

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a déclaré samedi avoir réussi à couvrir 90 % des fonds volés à la suite d'un piratage record de 6,3 milliards de dollars sur sa plateforme.

Les 10 % restants sont constitués de tokens moins liquides, ce qui signifie qu'il faudra peut-être plus de temps pour les obtenir dans les quantités requises, a-t-il précisé dans un communiqué.

La plateforme a indiqué avoir mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant de ses fonds propres pour couvrir ces pertes.

Binance a précisé que cette reconstitution impliquait un déploiement partiel de son « Secure Asset Fund for Users » (SAFU), d’un milliard de dollars, une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité.

Le co-directeur général de la société, Richard Teng, a déclaré vendredi que cette violation était une « attaque complexe » impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile le suivi et l’enquête.

Binance a également indiqué avoir réalisé un nouvel instantané des actifs détenus sur sa plateforme à 00 h 00 GMT le 31 octobre, dans le cadre de son processus de preuve de réserves.

Les utilisateurs détenant les 10 tokens répertoriés — BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC — pourront vérifier que leurs actifs sont couverts à un ratio minimum de 1:1 dès que la preuve complète sera disponible, a-t-il précisé.

La plateforme a indiqué qu’elle était en bonne voie pour reprendre ses services de retrait le dimanche 1er novembre, dans les délais précédemment annoncés.

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