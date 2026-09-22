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Binance fait l'objet d'une enquête américaine concernant d'éventuelles violations des sanctions contre l'Iran, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 04:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de Binance, des précisions et le contexte à partir du premier point)

Les procureurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si Binance a enfreint les sanctions contre l’Iran en ne parvenant pas à empêcher certaines activités de trading sur sa plateforme, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources d’ s proches du dossier.

Voici quelques détails:

* L'enquête est menée par le bureau du procureur fédéral de Manhattan, avec la participation de la division pénale du ministère de la Justice à Washington, a rapporté Bloomberg News, ajoutant que les autorités examinent si Binance a sciemment autorisé ces transactions.

* Binance a déclaré dans un communiqué qu’elle appliquait une politique de tolérance zéro en matière de violations des sanctions. « Nous coopérons pleinement avec les forces de l’ordre et nous restons déterminés à débusquer et à mettre hors d’état de nuire les acteurs malveillants. »

* Le ministère américain de la Justice a refusé de commenter, tandis que le bureau du procureur fédéral de Manhattan n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

* Binance a déjà fait l’objet d’une enquête aux États-Unis par le passé. En 2023, Changpeng Zhao, alors directeur général de Binance, a démissionné et a plaidé coupable d’avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d’argent dans le cadre d’un accord à l’amiable de 4,3 milliards de dollars mettant fin à une enquête de plusieurs années visant la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.

* Au début du mois, le gouvernement américain a imposé des sanctions à des entreprises et des particuliers qu’il accuse d’aider le Hezbollah et d’autres mandataires iraniens au Moyen-Orient, intensifiant ainsi sa campagne visant à isoler économiquement l’Iran.

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