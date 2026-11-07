Binance évince son directeur financier après un piratage record

PHOTO D'ARCHIVES : Illustration montrant le logo de Binance et du code de piratage
Binance a annoncé samedi que son directeur financier, Kaiser Ng, quitterait l'entreprise et serait remplacé par Justin Yek, quelques jours après que des pirates ont dérobé un montant record de 6,3 milliards de dollars à la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
"Kaiser Ng a décidé de se lancer dans une nouvelle activité après plus de cinq ans chez Binance, avec un plan de transition mis en oeuvre au cours des six derniers mois", a déclaré Yi He, codirectrice générale de Binance, dans un communiqué.
(Carlos Méndez;version française Nicolas Delame)
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