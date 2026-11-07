Binance évince son directeur financier après un piratage record

PHOTO D'ARCHIVES : Illustration montrant le logo de Binance et du code de piratage

‌Binance a annoncé samedi ​que son directeur financier, Kaiser Ng, quitterait l'entreprise ​et serait remplacé par ​Justin Yek, quelques ⁠jours après que ‌des pirates ont dérobé un montant record ​de ‌6,3 milliards de ⁠dollars à la plus grande plateforme d'échange de ⁠cryptomonnaies ‌au monde.

"Kaiser Ng a ⁠décidé de ‌se lancer dans ⁠une nouvelle activité après ⁠plus de ‌cinq ans chez Binance, ​avec ‌un plan de transition mis en ​oeuvre au cours des six ⁠derniers mois", a déclaré Yi He, codirectrice générale de Binance, dans un communiqué.

(Carlos Méndez;version française Nicolas ​Delame)