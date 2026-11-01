Cryptomonnaies: les retraits d'actifs réautorisés par Binance après le casse spectaculaire

Le logo de Binance ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La première plateforme d'échanges de cryptomonnaies, Binance, a réautorisé dimanche ses clients à retirer des fonds après un piratage record de 6,3 milliards de dollars commis selon le FBI par la Corée du Nord.

Binance, qui a subi jeudi ce casse numérique massif (5,6 milliards en euros), avait suspendu les retraits pour stopper l'hémorragie.

"Binance a commencé à rétablir les retraits par étapes à 06H00 GMT le 1er novembre 2026", écrit l'entreprise sur son compte officiel X.

L'affaire a révélé la vulnérabilité de la plateforme, et la reprise partielle des retraits avait des airs de test de la confiance des détenteurs de cryptomonnaies dans le numéro un mondial du secteur.

"Après un pic initial, les volumes de retraits ont diminué et se stabilisent comme prévu, tandis que les volumes de dépôts sont restés importants", a tenu à rassurer Binance sur X.

Selon la plateforme, entre 06H00 et 15H30 GMT, "4,649 milliards de dollars de retraits et 1,01 milliard de dollars de dépôts" ont été traités, "ce qui s'est traduit par une sortie nette d'environ 3,64 milliards de dollars".

"Cela représente 2,1 % de nos 171 milliards de dollars d'actifs sous gestion", relativise l'entreprise.

Le sceau de la Corée du Nord

La police fédérale américaine (FBI) affirme avoir identifié, derrière ce vol sans précédent, le groupe de pirates informatiques nord-coréens connu sous le nom de TraderTraitor.

Le FBI a rapporté que les voleurs s'employaient à blanchir les actifs siphonnés, notamment en les convertissant en Ether, la cryptomonnaie du réseau Ethereum.

La police américaine a publié une liste d'environ 500 adresses Ethereum "que les acteurs de TraderTraitor sont en train d'utiliser pour blanchir ces actifs volés", et demandé aux acteurs des cryptomonnaies de bloquer les transactions liées à ces adresses.

Le président américain Donald Trump, qui se vante régulièrement d'entretenir de bonnes relations personnelles avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a émis des doutes quant à l'implication de Pyongyang.

"Je ne suis pas inquiet. Nous sommes en train d'en apprendre davantage. Nous ne savons pas si c'est la Corée du Nord", a-t-il déclaré à des journalistes depuis sa résidence en Floride tard samedi soir.

Le montant dérobé représente quatre fois celui que TraderTraitor avait aspiré, d'après le FBI, sur la plateforme ByBit en février 2025, soit 1,5 milliard de dollars, à l'époque le vol le plus important en cryptomonnaies.

L'ampleur du piratage de Binance a mis en lumière la capacité de la Corée du Nord, frappée de lourdes sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaire et de missiles balistiques, à se procurer des revenus de façon illicite.

"Bureau 121"

Le groupe TraderTraitor est considéré comme faisant partie du groupe Lazarus, lui-même affilié aux services de renseignement nord-coréens. Lazarus s'était fait connaître en 2014 quand il avait été accusé d'avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment en représailles au film satirique sur la Corée du Nord "L'Interview qui tue!"

Selon un rapport de l'armée américaine en 2020, l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le "Bureau 121", compte 6.000 employés qui opèrent aussi à partir de l'étranger, notamment du Bélarus, de Chine, d'Inde, de Malaisie ou de Russie.

Numéro un mondial en volume d'échanges de devises numériques, Binance revendique 335 millions d'utilisateurs. A titre de comparaison, le site Crypto.com évalue à 741 millions le nombre de propriétaires de cryptomonnaies dans le monde.

Binance a promis que ses clients ne seraient pas lésés et a racheté des cryptomonnaies pour couvrir les pertes.

L'attaque contre Binance intervient alors que de nombreux observateurs expriment leurs inquiétudes quant au fait que les capacités toujours plus étendues des modèles d'intelligence artificielle pourraient compromettre les protocoles de sécurité informatique.