Binance cherche à rassurer ses utilisateurs après un vol record de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation des deux premiers paragraphes, mise à jour des prix, ajout des commentaires de Trump)

* Binance affirme que la plateforme prendra en charge l'intégralité des pertes liées au piratage

* Selon des analystes, des pirates nord-coréens seraient à l'origine de l'attaque contre Binance

* Cette faille pourrait inciter les investisseurs à réévaluer les risques liés aux cryptomonnaies

* Baisse générale des actifs cryptographiques

par Lawrence Delevingne, Summer Zhen et Elizabeth Howcroft

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, s'est efforcée vendredi de rassurer le public après un piratage record de 6,3 milliards de dollars sur sa plateforme, promettant de couvrir l'intégralité des pertes à partir des fonds de l'entreprise et de permettre à ses clients de reprendre leurs transactions d'ici quelques jours.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté à l’annonce de ce piratage, que les analystes ont attribué à la Corée du Nord et qualifié de "plus grand braquage financier de tous les temps". Les actions cotées en bourse des entreprises liées aux cryptomonnaies , Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et Robinhood HOOD.O ont chuté.

Binance a assuré que les fonds de ses clients étaient en sécurité et qu’elle collaborait avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés à ce jour. La plateforme n’a pas précisé le statut des 3,3 milliards de dollars restants, mais la co-directrice générale de Binance, Yi He, a indiqué dans un message publié sur X que ces 3 milliards de dollars ne représentaient qu’environ 2 % du total des actifs des utilisateurs et des réserves publiques de la société.

La plateforme a également indiqué vendredi après-midi, heure de la côte Est des États-Unis, que son équipe technique visait une reprise des services de retrait dans un délai d’environ 34 heures. Binance a précisé qu’elle menait actuellement un audit de sécurité complet et prévoyait un premier instantané de vérification des réserves dans 12 heures, les résultats devant être disponibles d’ici lundi.

Binance a déclaré avoir mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars de fonds de la société pour couvrir les pertes. Selon son site web, la société dispose d’un fonds de réserve en bitcoins d’un milliard de dollars destiné à protéger les actifs des clients en cas de failles de sécurité. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré sur X que la société détenait des actions SpaceX d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.

L’autre co-directeur général de Binance, Richard Teng, a déclaré dans un message sur X que cette intrusion était une "attaque complexe" qui n’avait pas été menée par une seule personne et qui impliquait un ordinateur portable compromis ainsi qu’un logiciel malveillant conçu pour effacer les traces de son activité au fur et à mesure, "ce qui rend la traçabilité et l’enquête plus difficiles pour nous".

Les pirates ont réussi à manipuler un système utilisé pour valider les transactions afin de transférer des fonds depuis un portefeuille dit "chaud", contrôlé par Binance et connecté à Internet, sans passer par les contrôles de validation habituels, a expliqué Teng.

"Soyez assurés que nous travaillons sans relâche pour résoudre ce problème, indemniser les utilisateurs et être à la hauteur de votre confiance", a écrit Teng.

Les cours des cryptomonnaies ont globalement baissé, mais les pertes ont été limitées.

Le cours du bitcoin BTC= a atteint son plus bas niveau en six semaines, à 76 368 (XX XXX,XX euros) dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a chuté de plus de 3% pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, à 2 178 (X XXX,XX euros) dollars, avant que les marchés ne se stabilisent. Le bitcoin s’établissait dernièrement à 76 447 (XX XXX,XX euros) dollars et l’ether à 2 226 (X XXX,XX euros) dollars. Le token BNB

BNB=CCCL de Binance était en baisse d’environ 6,4% au cours des dernières 24 heures, à 696 (XXX,XX euros) dollars.

"LE PLUS GRAND VOL JAMAIS ENREGISTRÉ"

Cet incident vient s’ajouter à une série de vols de cryptomonnaies. L’année dernière, des pirates ont dérobé 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

"Cet incident est presque certainement le plus gros vol jamais connu, tous types confondus", a déclaré Elliptic, un cabinet britannique d’analyse de la blockchain.

La majeure partie du braquage de Binance s’est déroulée en une vingtaine de minutes à partir de tard dans la soirée de jeudi et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les cabinets américains d’analyse de la blockchain TRM Labs et Chainalysis.

TRM a indiqué que les attaquants avaient réussi à ordonner aux portefeuilles Binance de vider leurs fonds vers des portefeuilles contrôlés par les pirates, à l’image d’un braquage survenu en 2025 sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI avait attribué à la Corée du Nord.

La Corée du Nord utilise depuis des années des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus, selon les autorités américaines et sud-coréennes ainsi que des experts en cybersécurité.

La Corée du Nord nie ces accusations. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

TRUMP S'EXPRIME

Le président américain Donald Trump , interrogé vendredi pour savoir si des pirates nord-coréens étaient à l’origine du vol, a déclaré qu’il n’en savait rien, mais que son administration menait l’enquête.

"C'était un piratage. C'est ça le problème. Vous savez, à l'ancienne, quand on signait un chèque et qu'on le retirait. Ici, c'est différent. Les gens ne voient plus jamais l'argent. J'ai donc toujours trouvé cela un peu dangereux", a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'une partie des fonds volés pourrait être récupérée. "Mais non, ils (Binance) disent qu'ils maîtrisent assez bien la situation."

Binance collabore avec le FBI et les services secrets américains, selon une source proche du dossier.

Le FBI a déclaré être "au courant de l’incident et collaborer avec les partenaires publics et privés concernés afin de comprendre l’ampleur de l’activité, d’évaluer les impacts potentiels et de coordonner les mesures d’enquête appropriées".

Les services secrets ont indiqué que leurs enquêteurs "travaillent sans relâche avec nos partenaires du secteur privé, notamment Circle, pour identifier, geler, retracer et récupérer les fonds volés à Binance jeudi".

L’émetteur de stablecoins Tether a déclaré avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars d’actifs liés à l’incident, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

L’Autorité de régulation des services financiers d’Abu Dhabi, qui a délivré la principale licence d’exploitation de Binance, a déclaré qu’elle "travaillait en étroite collaboration avec Binance et suivait de près l’incident". Le groupe d’investissement MGX, soutenu par Abu Dhabi, a refusé de commenter. Il est devenu un investisseur minoritaire dans Binance l’année dernière.

IMPLICATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Au-delà de la perte potentielle d’actifs, cette faille de sécurité risque d’avoir des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies, qui subissait déjà des pressions en raison de la hausse des taux d’intérêt américains et d’un ralentissement de la demande de la part des acheteurs de fonds négociés en bourse (ETF), ont déclaré des analystes .

"Cela pourrait encore réduire l’appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des plateformes centralisées", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group.

L’investisseur Michael Saylor, l’un des plus fervents défenseurs du bitcoin, a déclaré dans un message publié sur X qu’il s’attendait à ce que Binance "tienne ses promesses" et veille à ce qu’aucun client ne subisse de pertes.

"Notre secteur tirera les leçons de cet incident, renforcera la sécurité et en sortira plus fort et plus résilient", a écrit Saylor vendredi.

335 MILLIONS D’UTILISATEURS INSCRITS

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés à l’échelle mondiale et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.

Le vol subi par Binance a suscité des réactions relativement modérées de la part des passionnés de cryptomonnaies sur Internet.

Sur la plateforme de réseaux sociaux Reddit, les discussions autour de cette faille mêlaient humour, confiance dans les ressources financières de la plateforme et interrogations sur la manière dont un vol d’une telle ampleur avait pu se produire.

Cette réaction contrastait avec la panique qui avait entouré l’effondrement de FTX en novembre 2022, lorsque les doutes grandissants quant à la capacité de la plateforme à rembourser les fonds de ses clients avaient déclenché un tollé en ligne.

"Si l’on examine toutes les données passées, on constate que les piratages de portefeuilles chauds — même de grande ampleur — n’ont historiquement pas eu d’impact significatif sur les rendements futurs des cryptomonnaies", a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise Asset Management. "Les investisseurs ont tendance à les considérer comme des "événements ponctuels"."