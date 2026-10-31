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Binance affirme que 90 % des actifs volés ont été restitués
information fournie par Reuters 31/10/2026 à 15:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a déclaré samedi avoir réussi à récupérer 90 % des fonds volés lors de la récente cyberattaque dont elle a été victime.

Les 10 % restants sont constitués de tokens moins liquides, ce qui signifie qu'il faudra peut-être plus de temps pour les obtenir dans les quantités requises, elle a précisé dans un communiqué.

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