Bill Rasmussen, fondateur d'ESPN, s'éteint à l'âge de 93 ans

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Bill Rasmussen, fondateur d’ESPN, est décédé mardi à l’âge de 93 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé la chaîne.

"Bill était un homme remarquable, un visionnaire et un innovateur qui a eu l'idée de créer une chaîne entièrement consacrée au sport", a déclaré Jimmy Pitaro, président d'ESPN.

Voici quelques détails:

* L'épouse de Bill Rasmussen, Lois, est décédée en 2011. Il laisse derrière lui deux fils, une fille, sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

* Bill Rasmussen et son fils Scott ont commencé à explorer l’idée d’une chaîne de télévision exclusivement consacrée au sport en 1978, en s’appuyant sur la technologie satellitaire alors naissante.

* ESPN a été lancée le 7 septembre 1979, diffusée dans 1,4 million de foyers, avec "SportsCenter" comme émission inaugurale.

* Rasmussen a été le premier président d’ESPN et a été nommé président du conseil d’administration en juillet 1979, avant de quitter ses fonctions opérationnelles au sein de l’entreprise en octobre 1980.

* Sous la direction de Rasmussen, ESPN a mis en place une programmation sportive 24 heures sur 24 et a assuré la couverture des premiers tours du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA.

* ESPN est passée d’environ 80 employés à son lancement à plus de 5.900 employés à travers le monde, avec notamment huit chaînes de télévision aux États-Unis, une application sportive et ESPN Audio, entre autres services.

* Rasmussen a été intronisé au Sports Broadcasting Hall of Fame en 2025 et a figuré dans la liste "Sports 100", qui rend hommage aux 100 personnalités les plus importantes de l'histoire du sport américain.