Bill Gates, inquiet face à l'IA, a des propositions politiques qu'il souhaite aborder avec le président chinois Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Gates souhaite que les pays surveillent la capacité de l'IA à créer des molécules et à mener des attaques biologiques

* La Chine pourrait restreindre la diffusion de modèles d’IA dangereux si les États-Unis agissent en premier, selon Gates

* Gates appelle à la création d'une organisation internationale chargée de gérer l'IA

* La Fondation Gates prévoit d'investir 200 milliards de dollars, en accordant une attention croissante à l'IA

(Ajout: le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu à la demande de commentaire (paragraphe 8) par Jeffrey Dastin

Bill Gates espère rencontrer le président chinois Xi Jinping dans le courant de l’année, désireux de proposer des efforts mondiaux pour atténuer les risques croissants posés par l’intelligence artificielle.

Le cofondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire a déclaré à Reuters dans une interview qu'il pensait que la Chine pourrait accepter de restreindre la diffusion de modèles d'IA potentiellement dangereux si les États-Unis prenaient l'initiative en premier.

"Le monde entier suivrait cette voie", a déclaré M. Gates, qui a rencontré M. Xi il y a trois ans , lorsqu’il était le premier entrepreneur étranger à être reçu par le président chinois après la pandémie.

M. Gates a également indiqué qu’il souhaiterait proposer que les pays surveillent la capacité de l’IA à créer des molécules et à mener des attaques biologiques — une mesure qui n’entraverait en rien le développement de l’industrie technologique.

L’équipe de M. Gates s’emploie à finaliser une rencontre avec Xi Jinping lors de son prochain voyage en Chine, a indiqué son porte-parole, prévu à titre provisoire pour novembre.

Le président Xi "pourrait être surpris par la véhémence de mes propos", a déclaré M. Gates. Il a ajouté que la Chine protégeait les enfants contre la dépendance aux compagnons virtuels basés sur l’IA, mais il estime que peu de dirigeants à l’échelle mondiale se montrent à la hauteur pour anticiper la multitude de dangers potentiels liés à l’IA.

"Oui, par le passé, la technologie n’a jamais eu ce genre d’impact. Cette fois-ci, c’est différent. Il s’agit d’une étape décisive dans l’évolution qui nécessite une gestion politique exceptionnelle de la part de la société dans son ensemble."

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE PIRATAGE PAR L'IA "DEVRAIT ÉPOUSTOUFLER LES GENS"

En janvier, Bill Gates s’était montré plus optimiste concernant l’IA, mais depuis, il s’inquiète du fait qu’elle puisse mener des attaques tout en remplaçant des emplois et en créant une dépendance psychologique chez les utilisateurs.

Par exemple, les technologies d’OpenAI, d’Anthropic et de Meta Platforms META.O ont récemment piraté des sites web réels dans le cadre de ce qui était censé être des évaluations de cybersécurité isolées .

"Ces incidents de sécurité sont choquants, et ils devraient laisser les gens sans voix", a déclaré M. Gates.

Dans un article de blog publié mercredi, M. Gates a appelé à la création d’une nouvelle organisation internationale chargée de réguler l’IA, s’inspirant de certains éléments du régime d’inspections nucléaires, de la réglementation internationale de l’aviation et des accords sur la protection de la couche d’ozone.

À ce jour, l’administration du président américain Donald Trump a exercé un certain contrôle sur la diffusion de modèles d’IA puissants tels que le Fable 5 d’Anthropic, mais c’est au niveau des États que la réglementation s’est davantage renforcée.

Alors que de nombreux dirigeants du secteur technologique, à l’instar du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg , ont vanté les avantages de l’IA, beaucoup ont également exprimé leurs inquiétudes quant à ses dangers. Demis Hassabis, président de Google DeepMind GOOGL.O , a proposé la création d’un organisme similaire à la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), qui serait chargé de développer et de tester les IA liées à la sécurité nationale.

Gates partage l’avis de certains selon lequel les États-Unis devraient prendre l’initiative, mais précise qu’il faut définir les critères qui détermineraient les mesures à prendre.

"On peut utiliser un modèle de type FINRA, mais c’est une discussion absurde", a déclaré M. Gates. "C’est comme dire: 'Devrions-nous nous réunir pour discuter de fiscalité dans ce restaurant ou dans celui-là?'"

"LA PRIORITÉ NUMÉRO UN AU MONDE"

Dans son article de blog, M. Gates a déclaré que la "priorité absolue mondiale" était de construire un avenir fondé sur l’IA qui ne creuse pas les inégalités et ne porte pas préjudice aux plus vulnérables, avant même le changement climatique et les crises sanitaires.

Alors qu’il multiplie les engagements de haut niveau, M. Gates a également déclaré à Reuters qu’il prévoyait de rencontrer le Premier ministre britannique Andy Burnham cet automne. En février, il avait annulé une visite en Inde après la publication par les États-Unis de dossiers concernant le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. M. Gates a déclaré qu’il n’avait pas pris la mesure de l’ampleur des crimes d’Epstein lorsqu’il s’était associé à lui dans le cadre d’actions philanthropiques.

Sa fondation a pour objectif de consacrer 200 milliards de dollars d’ici 2045, en mettant de plus en plus l’accent sur l’IA. Elle collabore avec Anthropic sur des bilans de santé basés sur l’IA pour la grossesse, et avec OpenAI pour aider les professionnels de santé au Rwanda, a déclaré M. Gates. Il s’entretiendra également avec le personnel d’Anthropic et d’OpenAI, qui préparent toutes deux des introductions en bourse très attendues, au sujet des dons à fort impact, a-t-il ajouté.

Il a en tête diverses idées pour faire face aux bouleversements sociaux. Il a envisagé de taxer les revenus des entreprises utilisant des "jetons" ou les résultats de l’IA pour se substituer à la main-d’œuvre, ce qui pourrait contribuer à financer un filet de sécurité sociale.

Il a également déclaré que la société devrait réserver jusqu’à 40 % des emplois actuels aux humains, soulignant dans son blog à quel point les soins prodigués à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, étaient "d’une humanité irremplaçable".

Gates a déclaré que les manifestations locales centrées sur les centres de données ne tenaient pas compte de la situation dans son ensemble. "Attendez de voir ce qui se passera quand vous aurez vraiment mis le marché du travail dans le pétrin", a-t-il déclaré.