Bill Gates, alarmé par l'IA, en quête d'un dialogue avec Xi Jinping

par Jeffrey Dastin

Bill Gates souhaite rencontrer le président chinois Xi Jinping plus tard cette année afin de lui proposer une coopération internationale visant à réduire les risques liés à l'intelligence artificielle (IA).

Le cofondateur de Microsoft a dit à Reuters qu'il pensait que la Chine pourrait accepter de limiter la diffusion de modèles d'IA potentiellement dangereux si les États-Unis prenaient une tell initiative.

"Le monde entier suivrait", a-t-il déclaré.

Il souhaite également encourager les pays à surveiller la capacité de l'IA à concevoir des molécules ou à faciliter des attaques biologiques.

Selon lui, trop peu de dirigeants mondiaux prennent aujourd'hui la mesure des risques liés à cette technologie.

"Par le passé, la technologie n'a jamais eu un tel impact. Cette fois-ci, c'est différent. Il s'agit d'une étape décisive qui nécessite une gestion politique exceptionnelle de la part de l'ensemble de la société", a-t-il ajouté.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES PIRATAGES PAR L'IA SONT "CHOQUANTS"

Après s'être montré plus optimiste en début d'année, Bill Gates s'inquiète désormais de la capacité de l'IA à mener des attaques informatiques, à remplacer des emplois et à créer des formes de dépendance psychologique.

Des systèmes développés par OpenAI, Anthropic et Meta Platforms META.O ont récemment piraté des sites internet réels lors de tests de cybersécurité censés se dérouler dans des environnements isolés.

"Ces incidents de sécurité sont choquants et devraient faire réagir les gens", a déclaré Bill Gates, appelant à la création d'une organisation internationale chargée de superviser l'IA.

Si de nombreux dirigeants du secteur technologique, à l'instar du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, mettent en avant les bénéfices de l'IA, beaucoup s'inquiètent également de ses risques.

Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind GOOGL.O , a notamment proposé la création d'un organisme capable de développer et de mener des tests liés aux enjeux de sécurité nationale.

Bill Gates partage l'idée que les États-Unis doivent prendre l'initiative, mais estime qu'ils doivent d'abord définir les critères justifiant une intervention.

"PRIORITÉ MONDIALE ABSOLUE"

Dans son article, Bill Gates a déclaré que la "priorité mondiale absolue" était de veiller à ce que l'IA ne creuse pas les inégalités et ne pénalise pas les plus vulnérables.

Il a également dit à Reuters qu'il prévoyait de rencontrer cet automne le Premier ministre britannique Andy Burnham dans le cadre de ses efforts de sensibilisation.

En février, il a annulé sa participation au sommet sur l'intelligence artificielle "AI Impact" en Inde, après la publication aux États-Unis de nouveaux documents liés au délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Le milliardaire américain a depuis déclaré qu'il n'avait pas mesuré l'ampleur des crimes de Jeffrey Epstein lorsqu'il s'était associé à lui dans le cadre d'activités philanthropiques.

La fondation Gates prévoit de consacrer 200 milliards de dollars (172 milliards d'euros) d'ici 2045, avec un intérêt croissant pour les projets liés à l'intelligence artificielle.

Il réfléchit également à taxer certains revenus générés par l'IA afin de financer un filet de sécurité sociale.

Selon lui, la société devrait réserver jusqu'à 40% des emplois actuels aux humains, citant les soins reçus par son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, comme exemple d'interactions "irremplaçablement humaines".

Les protestations locales contre les centres de données passent à côté d'un enjeu plus important, a déclaré Bill Gates.

"Attendez de voir ce qui se passera lorsque le marché de l'emploi sera véritablement bouleversé", a-t-il ajouté.

(1 euro = $1,1663)

(Rédigé par Jeffrey Dastin à San Francisco, avec la contribution de Liz Lee à Pékin; Version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)