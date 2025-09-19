BILL augmente après que Truist l'ait relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N augmentent de 1,5 % à 53,36 $

** Truist Securities fait passer l'action de "conserver" à "acheter"; augmente le PT à 63 $ de 50 $, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage déclare que c'est le bon moment pour devenir haussier sur BILL car les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de Street sont à la hausse

** Les nouveaux actionnaires activistes qui construisent des positions longues dans BILL sont également un net positif - Truist

** Les courtiers considèrent la société comme une cible de rachat attrayante, en particulier après que ses pairs Melio et AvidXchange AVDX.O ont récemment été achetés à une valeur supérieure à celle de BILL

** 14 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 11 à "conserver"; PT médian de 55 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de BILL ont baissé de 38 % depuis le début de l'année