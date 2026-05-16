Bill Ackman affirme que la vente de sa participation dans Alphabet ne constitue pas un pari contre l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré samedi que la vente des actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ne constituait pas un pari contre l'entreprise.

Vendredi, M. Ackman a déclaré que sa société, Pershing Square, avait pris une nouvelle position sur le géant technologique Microsoft MSFT.O après la récente chute du cours de son action, et avait vendu son investissement de longue date dans Alphabet pour aider à financer cette opération.

« Pour être clair, notre vente de Google n'était pas un pari contre l'entreprise. Nous sommes très optimistes à long terme sur Alphabet. Mais compte tenu des valorisations actuelles et de notre base de capital limitée, nous avons utilisé ces fonds pour financer notre position sur Microsoft », a écrit M. Ackman sur X samedi.