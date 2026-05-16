 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bill Ackman affirme que la vente de sa participation dans Alphabet ne constitue pas un pari contre l'entreprise
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré samedi que la vente des actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ne constituait pas un pari contre l'entreprise.

Vendredi, M. Ackman a déclaré que sa société, Pershing Square, avait pris une nouvelle position sur le géant technologique Microsoft MSFT.O après la récente chute du cours de son action, et avait vendu son investissement de longue date dans Alphabet pour aider à financer cette opération.

« Pour être clair, notre vente de Google n'était pas un pari contre l'entreprise. Nous sommes très optimistes à long terme sur Alphabet. Mais compte tenu des valorisations actuelles et de notre base de capital limitée, nous avons utilisé ces fonds pour financer notre position sur Microsoft », a écrit M. Ackman sur X samedi.

Valeurs associées

ALPHABET-A
396,7800 USD NASDAQ -1,07%
MICROSOFT
421,9200 USD NASDAQ +3,05%
PERSH SQUA HLD
4 051,000 GBX LSE -0,22%
PERSH SQUA HLD
54,000 USD LSE -1,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mettre en place un investissement programmé sur un PEA permet d’investir régulièrement en actions, OPC et ETF, de lisser les fluctuations de marché et de profiter des intérêts composés sur le long terme. ( crédit photo : Getty Images )
    Pourquoi mettre en place un investissement programmé sur un PEA?
    information fournie par Le Particulier 16.05.2026 08:00 

    Le PEA permet d’investir dans différents types d’actifs comme les actions, les OPC (Organismes de placements collectifs) et les ETF (Exchange Traded Funds ou « trackers »). Certains intermédiaires financiers proposent des solutions d’investissement programmé. Cette ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 15/05/2026
    Top 5 IA du 15/05/2026
    information fournie par Libertify 16.05.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Forvia, Microsoft, Nexans, Stellantis, Technip Energies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le militant anti-islam et anti-immigration britannique Tommy Robinson, le 2 mai 2026 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La police de Londres sur le qui-vive avant une marche d'extrême droite
    information fournie par AFP 16.05.2026 04:01 

    La police est en alerte samedi avant des manifestations susceptibles de rassembler à Londres des dizaines de milliers de personnes, dont celle du militant anti-islam et anti-immigration Tommy Robinson, qui espère réaliser une nouvelle démonstration de force. Quelque ... Lire la suite

  • Le duo finlandais Linda Lampenius et Pete Parkkonen, sur la scène de l'Eurovision, lors de la première demi-finale le 12 mai 2026 dans la Stadthalle de Vienne ( APA / GEORG HOCHMUTH )
    Un duo de feu et de glace favori de la finale de l'Eurovision
    information fournie par AFP 16.05.2026 04:01 

    Un duo de feu et de glace finlandais et une diva australienne sont les favoris de la finale de l'Eurovision samedi soir, au cours de laquelle 25 pays vont tenter de décrocher le trophée d'une 70e édition marquée par un boycott historique autour de la participation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,24 +2,49%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
TOTALENERGIES
78,68 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,1625 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank