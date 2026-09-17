Bilfinger perd près d'un quart de sa valeur après un avertissement

Pénalisé par une performance opérationnelle nettement inférieure aux attentes au deuxième trimestre, Bilfinger a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels. En Bourse, le titre chute lourdement à Francfort et lâche 22,10%, à 58,85 euros.

Le fournisseur de services industriels est confronté à la prudence accrue des investisseurs et au report d'investissement de la part de ses clients. Ces facteurs sont accentués par la prolongation du conflit au Moyen-Orient.

Pour y remédier, et faire face à la sous-utilisation de ses capacités et au manque de commandes sur des prestations complexes à forte valeur ajoutée, le groupe a lancé un plan d'urgence baptisé "Program Agile".

Le but du plan "Program Agile"

L'objectif est d'adapter plus souplement l'organisation aux incertitudes du marché par la mutualisation des ressources et la création d'une structure mondiale de services partagés. Le plan passe également par des réductions d'effectifs pouvant atteindre jusqu'à 1 500 temps pleins.

Les économies visées sont de 75 millions d'euros chaque année à partir de 2028, avec un impact positif attendu dès 2027. Enfin, le groupe enregistrera une provision de 75 millions d'euros au quatrième trimestre 2026.

Les nouveaux objectifs financiers

Pour Thomas Schulz, président-directeur général de Bilfinger : "la reprise nette de l'activité attendue au second semestre s'est révélée très en deçà des attentes. Cela nous contraint à ajuster nos prévisions pour 2026".

Par conséquent, le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 5,3 et 5,7 milliards d'euros, contre de 5,4 à 5,9 milliards précédemment. La marge d'Ebita a également été révisée à la baisse et devrait se situer entre 3,2 et 3,6%. Auparavant, elle était espérée entre 5,8 et 6,2%. Enfin, le flux de trésorerie disponible, initialement prévu entre 250 et 300 millions d'euros, ne devrait finalement être que de 180 à 220 millions d'euros.

L'avis des analystes

Pour AlphaValue, "cinq semaines après avoir confirmé ses prévisions, Bilfinger a abaissé son objectif d'Ebita ajusté pour l'exercice 2026 à 264 millions d'euros au point médian de la fourchette, soit 20% sous le consensus établi après le deuxième trimestre (328 millions d'euros)". Les analystes ajoutent qu'une charge de restructuration distincte de 75 millions d'euros ramène l'Ebita publié à environ 187 millions d'euros, soit 43% sous le consensus.

AlphaValue a également identifié un autre problème pour l'exercice 2027, en indiquant que les estimations font ressortir un Ebita de 378 millions d'euros, ce qui suppose un rebond de 43% des résultats, alors que les économies du "Program Agile" ne produiront leurs effets qu'à partir de 2028. Toujours selon AlphaValue, même en supposant que l'intégralité de ces économies soit réalisée avec un an d'avance, l'Ebita resterait inférieur de 10% au consensus pour 2027.

Du côté de Deutsche Bank, un avertissement significatif sur les résultats est évoqué. Les analystes relèvent que Bilfinger a abaissé ses perspectives pour l'exercice 2026 après que le redressement du second semestre, sur lequel reposaient ses précédentes prévisions, ne s'est pas matérialisé. Les clients sont restés prudents dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes, ce qui s'est traduit par une diminution des commandes de services et de nouveaux reports de travaux de maintenance et d'investissement. Cette contre-performance a pesé à la fois sur les niveaux d'activité et sur le mix : la moindre utilisation de la main-d'oeuvre pèse sur les marges, en particulier sur les marchés où les salaires sont élevés, tandis que l'absence de travaux plus complexes et à plus forte valeur ajoutée constitue un frein supplémentaire à la rentabilité.

La recommandation de DB reste toutefois à l'achat, avec une cible de cours de 125 euros.