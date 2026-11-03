Bilendi vise un retour à la croissance organique au second semestre

Le spécialiste des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché a réalisé un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en légère hausse de 0,6% sur un an (-0,3% à taux de change constant), soutenu par la bonne tenue de ses activités internationales. Ces dernières, qui représentent 86% des revenus du groupe, ont progressé de 7% à 18,2 millions d'euros ( 5,8% à taux de change constant).

En France, les ventes ont reculé de 26,9% à 2,9 millions d'euros, sous l'effet d'une base de comparaison défavorable liée à un contrat exceptionnel de plus d'un million d'euros facturé au troisième trimestre 2025. Hors cet élément non récurrent, l'activité aurait enregistré une légère croissance sur le marché français et une progression supérieure à 5% à l'échelle du groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 64,3 millions d'euros, en léger repli de 0,4% (-0,5% à taux de change constant). L'international affiche une croissance de 2,9%, tandis que la France accuse une baisse de 16,5%.

Dans un marché des études en pleine transformation sous l'effet de l'intelligence artificielle, Bilendi entend accélérer son développement en s'appuyant sur ses technologies propriétaires et son réseau de plus de 4 millions de panélistes répartis dans 44 pays. Le groupe mise

notamment sur l'essor des plateformes d'études en libre-service pour élargir son offre et renforcer sa rentabilité.

Fort de la dynamique attendue en fin d'année, Bilendi anticipe un retour à une légère croissance organique au second semestre 2026. Le spécialiste des technologies et des données pour les études de marché réaffirme par ailleurs ses objectifs à horizon 2030, avec un chiffre d'affaires visé entre 175 et 200 millions d'euros et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 25%.

La prochaine publication financière du groupe, consacrée au chiffre d'affaires annuel 2026, est prévue le 24 février 2027, après Bourse.