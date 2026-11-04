Bilendi : Retour à la croissance au T3

Publication du RN S1 2026

Bilendi a dévoilé ses chiffres d’activité pour le troisième trimestre 2026, avec un CA de 21,1 M€, en légère progression de +0,6% (-0,3% à taux de change constants). Cette performance a reposé sur la bonne tenue des activités internationales, dont les revenus ont progressé de +7,0% à 18,2 M€, compensant le repli de -26,9% enregistré en France (2,9 M€). Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe a réalisé un CA de 64,3 M€, quasiment stable par rapport à 2025 (-0,4% en publié et -0,5% à taux de change constants).

Perspectives

Pour la fin de l’exercice 2026, Bilendi anticipe un retour à une légère croissance organique au second semestre, après une activité quasiment stable sur les neuf premiers mois. Le groupe entend notamment s’appuyer sur ses panels propriétaires et le développement de ses solutions technologiques intégrant l’intelligence artificielle pour renforcer son positionnement sur le marché des études.

À plus long terme, Bilendi a réitéré les ambitions de son plan stratégique 2026-2030, avec un CA visé entre 175 et 200 M€ à horizon 2030 et une marge d’EBITDA ajustée supérieure à 25%, tout en maintenant une génération de trésorerie soutenue.

De notre côté, nous maintenons inchangées nos estimations pour l’exercice 2026e, avec un CA attendu à 92,0 M€, soit une croissance de +0,5% sur l’année. Nous réitérons également notre prévision d’EBE à 19,4 M€, faisant ressortir une marge de 21,1%, en recul de 80 bps par rapport à 2025.

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et notre objectif de cours à 22,3€.