 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilendi : Retour à la croissance au T3
information fournie par EuroLand Corporate 04/11/2026 à 09:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication du RN S1 2026


Bilendi a dévoilé ses chiffres d’activité pour le troisième trimestre 2026, avec un CA de 21,1 M€, en légère progression de +0,6% (-0,3% à taux de change constants). Cette performance a reposé sur la bonne tenue des activités internationales, dont les revenus ont progressé de +7,0% à 18,2 M€, compensant le repli de -26,9% enregistré en France (2,9 M€). Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe a réalisé un CA de 64,3 M€, quasiment stable par rapport à 2025 (-0,4% en publié et -0,5% à taux de change constants).


Perspectives


Pour la fin de l’exercice 2026, Bilendi anticipe un retour à une légère croissance organique au second semestre, après une activité quasiment stable sur les neuf premiers mois. Le groupe entend notamment s’appuyer sur ses panels propriétaires et le développement de ses solutions technologiques intégrant l’intelligence artificielle pour renforcer son positionnement sur le marché des études.


À plus long terme, Bilendi a réitéré les ambitions de son plan stratégique 2026-2030, avec un CA visé entre 175 et 200 M€ à horizon 2030 et une marge d’EBITDA ajustée supérieure à 25%, tout en maintenant une génération de trésorerie soutenue.


De notre côté, nous maintenons inchangées nos estimations pour l’exercice 2026e, avec un CA attendu à 92,0 M€, soit une croissance de +0,5% sur l’année. Nous réitérons également notre prévision d’EBE à 19,4 M€, faisant ressortir une marge de 21,1%, en recul de 80 bps par rapport à 2025.


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et notre objectif de cours à 22,3€.

Valeurs associées

BILENDI
7,7400 EUR Euronext Paris -0,26%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 09:15:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,85 +1,57%
Pétrole Brent
103,9 -0,35%
CAC 40
8 055,78 +0,44%
BIOPHYTIS
0,0296 +14,73%
ALSTOM
11,065 -0,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank