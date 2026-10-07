Bilendi résiste grâce à l'international et poursuit sa transformation

Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros au premier semestre 2026, en léger recul de 0,9% sur un an. A taux de change constant et sur une base pro forma intégrant Netquest dès janvier 2025, l'activité recule de 5,1%, pénalisée notamment par un ralentissement de la demande et l'allongement des cycles de décision au deuxième trimestre.

L'international, qui représente désormais 85% de l'activité, a permis d'amortir ce ralentissement. Le chiffre d'affaires hors de France progresse de 1,1%, à 36,8 millions d'euros, porté notamment par le Royaume-Uni, l'Italie, les pays nordiques, les Etats-Unis et le Chili. A l'inverse, l'activité en France recule de 10,8%, à 6,4 millions.

Malgré ce contexte moins favorable, la rentabilité reste solide. L'EBITDA ajusté atteint 8,1 millions d'euros, contre 9 millions un an plus tôt, soit une marge de 18,8%. Il s'agit de la deuxième meilleure performance historique du groupe sur un premier semestre. Le résultat net ajusté ressort toutefois en baisse, à 0,9 million d'euros contre 2,4 millions un an auparavant.

Autre point positif, les flux de trésorerie d'exploitation progressent de 9,3%, à 5 millions d'euros, tandis que Bilendi maintient un niveau élevé d'investissements, principalement dans ses technologies et ses panels propriétaires.

Le groupe poursuit parallèlement son plan stratégique 2026-2030, qui vise à le faire évoluer de son métier historique de collecte de données vers une plateforme globale d'études et d'insights reposant davantage sur l'intelligence artificielle. Bilendi accélère notamment le développement de ses solutions autour de BARI et poursuit son expansion internationale.

Le groupe réaffirme ainsi ses ambitions à horizon 2030 malgré un environnement de marché qui reste exigeant.