Bilendi poursuit son développement en Allemagne : ouverture d’un nouveau bureau à Munich

Paris, le 15 septembre 2026 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, poursuit son développement en Allemagne. Avec l'ouverture de son nouveau bureau à Munich, l'entreprise dispose désormais de trois sites sur le marché allemand, avec Cologne et Berlin. Ceci renforce la présence locale de Bilendi et sa proximité avec ses clients et partenaires dans le sud de l'Allemagne.

Une demande croissante de solutions intégrées d'études de marché et d'UX Research

L’ouverture du bureau répond à une demande forte de solutions intégrées d'études de marché dans toute la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) . Cette nouvelle présence à Munich permet à Bilendi de renforcer sa proximité avec les acteurs locaux : instituts d'études, entreprises, agences et universités. L’équipe d'experts présents sur site couvre l'ensemble des services, des études quantitatives et qualitatives jusqu'aux projets spécialisés d'UX Research.