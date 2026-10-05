Bilendi dévoile une évolution majeure de

son IA BARI sur sa plateforme Bilendi Discuss

Une nouvelle version de Bilendi Discuss qui élève la qualité des échanges répondants et dote les researchers d’une puissance d’analyse conversationnelle en temps réel.

Paris, le 5 Octobre 2026 – Bilendi, acteur majeur des technologies, de la data et des solutions d’IA pour le secteur des études de marché, annonce aujourd’hui une étape clé dans le développement de Bilendi Discuss et de son IA propriétaire, BARI. Avec cette nouvelle version, la plateforme simplifie l’expérience à chaque extrémité de la chaîne : une participation encore plus fluide et naturelle pour les répondants, et une exploration instantanée des résultats pour les équipes d'études grâce à la fonctionnalité « Ask BARI ».