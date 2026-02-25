Bilendi : Chiffre d’affaires 2025 de 91,5 M€, en croissance de +42%

Paris, le 25 février, 2026 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce la publication de son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 et en cumul sur l’année 2025.





Marc Bidou, fondateur et Président-directeur général de Bilendi déclare :



« En 2025, Bilendi a franchi une étape majeure dans sa transformation. Avec l’intégration de Netquest, et l’accélération des innovations en intelligence artificielle, nous avons construit une plateforme technologique globale intégrant désormais des panels propriétaires dans 44 pays. Ce modèle fondé sur la combinaison unique de données propriétaires à grande échelle et de solutions d’IA avancées, renforce notre avantage compétitif et ouvre un nouveau cycle de croissance rentable. L’intégration de Netquest, déjà fortement créatrices de synergies opérationnelles, commerciales et technologiques, constituent un puissant levier d’expansion internationale et de performance pour les années à venir. Nous abordons l’avenir avec confiance, et avec l’ambition de positionner Bilendi parmi les leaders technologiques mondiaux de notre secteur. »