Bilendi célèbre 20 ans de cotation en bourse - D’un pionnier français à un Groupe de dimension mondiale

A cette occasion, Marc Bidou, Président-directeur Général et fondateur de Bilendi déclare :

« L’introduction en Bourse a été un tournant majeur dans l’histoire de notre entreprise qui s’est

transformée en 20 ans pour devenir un Groupe de dimension mondiale. La Bourse a été un levier clé

pour soutenir notre développement organique, accompagner notre stratégie d’acquisitions ciblées

et renforcer notre position de leader sur un marché mondial en constante mutation. Cette réussite

nous la devons avant tout à l’engagement des femmes et des hommes de Bilendi, à la confiance

de nos clients, au soutien de nos partenaires, de nos administrateurs, et de nos actionnaires, que je

remercie chaleureusement pour leur fidélité et leur confiance. Ces 20 années ne sont qu’une étape :

Bilendi est plus que jamais tourné vers l’avenir, déterminé à accroître son empreinte technologique,

sa présence globale et à créer toujours plus de valeur pour ses parties prenantes. »