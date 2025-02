Bilendi : Bilendi Discuss automatise intégralement les études de marché, de l’objectif initial au rapport final avec l’I.A.

Paris, le 5 Février 2025 - Bilendi a ajouté une nouvelle fonctionnalité à BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence), l'assistant de recherche alimenté par l'IA, intégré de façon transparente à la plateforme d'études qualitatives, Bilendi Discuss. Avec cette amélioration, la plateforme offre désormais un support IA complet, couvrant toutes les étapes du processus de recherche.



BARI, un assistant de recherche en IA complet : comment fonctionne-t-il ?



Avec l'ajout de sa nouvelle fonction de réalisation d’un rapport final à son assistant d'IA BARI, Bilendi Discuss devient une solution complète alimentée par l'IA, aidant les responsables d’études à :



- Créer et scripter des guides de discussion complets

- Modérer des discussions multilingues 24/7 avec une qualité équivalente à celle d'un modérateur humain

- Automatiser la codification des données

- Assurer les traductions

- Transcrire des contenus audio/vidéo

- Conduire des analyses des sentiments

- Fournir des analyses étayées par des verbatims

- Générer des rapports finaux et des présentations impactantes



Les responsables d’études gardent le contrôle à chaque étape : ils peuvent revoir, ajuster et valider les suggestions de BARI, garantissant ainsi une transparence totale et une collaboration optimale.