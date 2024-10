Bilendi acquiert Tandemz, spécialiste dans le recrutement de testeurs UX, et accède au marché en fort développement de l’UX Research

Paris, le 14 octobre 2024 - Bilendi, leader européen des technologies, des données et des solutions

d'IA pour l'industrie des études de marché, annonce l'acquisition de Tandemz, le spécialiste du

recrutement de testeurs UX (User eXperience ou expérience utilisateur) ...

Tandemz, le spécialiste français du recrutement de testeurs UX

Tandemz a été cofondée à Paris en 2020 par trois ingénieurs experts en UX — Marine Wolffhugel,

France Wang et Nicolas Djambazian. Tandemz est une plateforme en libre-service facilitant le

recrutement de participants pour des entretiens clients, des tests utilisateurs ou des enquêtes UX à

l'échelle mondiale.