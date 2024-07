BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28 juin 2024 :



85 941 titres

9 736,16 euros en espèce

Au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :



ACHAT

44 503 titres

41 365,41 EUR

292 transactions

VENTE

31 040 titres

28 589,09 EUR

206 transactions





dont le détail des transactions figurent ci-dessous.



Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



72 752 titres

23 134,18 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place initiale du contrat de liquidité au 13 février 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :



0 titres

200 000 euros en espèce



TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).