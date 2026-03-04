 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bigben obtient l'ouverture d'une procédure de conciliation
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 18:10

Bigben Interactive a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de commerce de Lille Métropole.

Le 25 février dernier, la société, dont le titre avait été suspendu, avait indiqué qu'elle allait déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal.

Aujourd'hui, le président du tribunal a ouvert cette procédure au bénéfice de la société pour une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable. Cette procédure amiable va permettre d'engager, sous l'égide d'un conciliateur, des discussions avec ses créanciers financiers (en particulière les créanciers obligataires et les créanciers bancaires) relatives à la restructuration de sa dette financière et n'aura pas d'incidence sur les opérations, les salariés, les clients ou les autres partenaires commerciaux.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,3160 EUR Euronext Paris -31,60%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank