Bigben obtient l'ouverture d'une procédure de conciliation
Le 25 février dernier, la société, dont le titre avait été suspendu, avait indiqué qu'elle allait déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal.
Aujourd'hui, le président du tribunal a ouvert cette procédure au bénéfice de la société pour une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable. Cette procédure amiable va permettre d'engager, sous l'égide d'un conciliateur, des discussions avec ses créanciers financiers (en particulière les créanciers obligataires et les créanciers bancaires) relatives à la restructuration de sa dette financière et n'aura pas d'incidence sur les opérations, les salariés, les clients ou les autres partenaires commerciaux.
