Bigben Interactive : "Un niveau de valorisation attractif"

Publication du chiffre d'affaires 2020/21

Bigben publie un CA 2020/21 de 292,9 M€ (+11,2%) au-dessus de nos attentes et de la fourchette donnée par le management de 270/290 M€. Le pôle gaming ressort effectivement en hausse de 37,5% à 177,9 M€ (vs 167,6 M€e) grâce à une bonne dynamique sur les accessoires et les jeux au T4 2020/21. L'Audio/Telco ressort en ligne avec nos attentes à 115,0 M€ (vs 113,1 M€e), en baisse de 14,2%.

En séquentiel, le T4 est ressorti à 69,8 M€ (+36,7%), au-dessus de nos attentes (58,0 M€e) reflétant la très bonne dynamique sur le gaming (+68,7% à 42,6 M€) et le retour à la croissance sur l'Audio / Telco (CA de 27,2 M€, +5,2%). Bigben confirme sa guidance de MOC supérieure à 12% pour 2020/21 ainsi qu'il rehaussera ses attentes pour l'exercice 2023 dont, à date, la guidance est de 350 M€ de chiffre d'affaires et une MOC de 13%,



Effet de base favorable sur le T1 2021/22 et révision à la hausse

Avec le premier confinement ayant entrainé la fermeture des magasins de mars à mai 2020, le T1 2021/22 va bénéficier d'un effet de base favorable. La société ayant réitéré son intention de revoir à la hausse ses atterrissages 2023, nous attendons désormais un CA 2022/23 de 362,0 M€ (vs 352,2 M€ précédemment).





Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 27,80 €. Nous restons à l'Achat sur le titre.