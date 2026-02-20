 Aller au contenu principal
BigBen Interactive : Suspension temporaire du cours
information fournie par EuroLand Corporate 20/02/2026 à 11:21

Suspension du cours des actions et obligations Bigben Interactive


Bigben Interactive a annoncé ce matin la suspension temporaire du cours de ses actions et de ses obligations échangeables en actions Nacon.


Pour rappel, le 17 février le groupe a annoncé le refus de son financement bancaire de 43 M€ qui avait été sécurisé pour le refinancement de son obligation. Le plan initial prévoyait 1/ un remboursement partiel de 43 M€, avec 2/ un solde résiduel de l’obligation attendu à 16,1 M€ et 3/ une maturité prolongée jusqu’en 2032.


Bigben Interactive détient toujours près de 56% de Nacon qui capitalise 23,4 M€ (0,26€/action) aujourd’hui. Nacon a également annoncé ce matin avoir demandé la suspension de son cours.


A court terme, nous identifions deux options envisageables pour Bigben, 1/ La cession totale ou partielle de la participation dans Nacon et 2/ la cession de la plateforme logistique à Lauwin-Planque.



Recommandation


Suite à ce communiqué, nous passons notre recommandation Sous Revue et suspendons notre objectif de cours sur le titre.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,4620 EUR Euronext Paris 0,00%
