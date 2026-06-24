Bigben Interactive négocie avec Modelabs la cession de Bigben Connected

Le groupe Bigben Interactive est entré en négociations exclusives avec la société Modelabs, en vue de la cession de l'intégralité du capital de sa filiale Bigben Connected. Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à son profit par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026, Bigben Interactive a engagé un processus d'examen des options stratégiques portant sur son périmètre d'actifs, avec pour objectif de renforcer durablement sa structure financière.

La réalisation de la cession envisagée demeure soumise aux conditions suspensives usuelles applicables au regard du cadre juridique dans lequel elle interviendra, en particulier l'information et la consultation préalables des instances représentatives du personnel compétentes, l'approbation des organes sociaux compétents de Bigben Interactive et de Modelabs ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires requises le cas échéant.

La clôture de la transaction est envisagée à la fin du mois de septembre 2026.

Dans le cadre de la procédure de conciliation, les discussions se poursuivent avec les créanciers financiers afin de parvenir à une issue favorable à l'ensemble des parties en vue de la restructuration de la dette de Bigben Interactive. La cession envisagée de Bigben Connected s'inscrit dans ce processus global de restructuration.

Aucune certitude ne peut être donnée quant à l'issue des négociations exclusives et à la conclusion d'un accord définitif entre les parties.

Bigben Connected, filiale détenue à 100% par Bigben Interactive, est spécialisée dans la conception et la vente d'accessoires mobiles, notamment de la marque Force, ainsi que d'objets connectés. Acteur de référence en France sur le marché des accessoires mobiles, la filiale a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 97 millions d'euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 et emploie à date environ 114 collaborateurs.

Modelabs est un distributeur de premier plan de produits de mobilité en France réalisant un chiffre d'affaires d'environ 495 MEUR en 2025. Modelabs et Bigben Connected opèrent sur des segments complémentaires de la chaîne de valeur du secteur : Modelabs dans la distribution de terminaux, Bigben Connected dans la conception et la vente d'accessoires. Ce rapprochement permettrait de constituer un acteur global français couvrant l'ensemble de cette chaîne de valeur.