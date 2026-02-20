Bigben Interactive fait suspendre sa cotation
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 13:30
Le fournisseur d'accessoires pour jeux vidéo rappelle que son pool bancaire a refusé, plus tôt dans la semaine, de donner suite à l'avis de tirage qui lui avait été adressé dans le cadre du refinancement partiel de ses obligations échangeables en actions Nacon.
Du fait de ce refus, Bigben se trouvait dans l'impossibilité de procéder au remboursement partiel de l'encours des obligations d'un montant d'environ 43 MEUR, prévu initialement le 19 février.
Au regard des difficultés financières rencontrées face à cette situation, en particulier concernant sa trésorerie, il a initié des discussions avec ses principaux créanciers et partenaires financiers afin d'assurer la continuité de son exploitation et de restructurer sa dette, notamment obligataire.
Bigben envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l'égide du tribunal de commerce.
La suspension de cotation sera effective jusqu'à nouvelle communication publiée par la société, attendue dans les prochains jours.
