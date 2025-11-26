 Aller au contenu principal
BigBen Interactive : Du mieux côté Nacon, mais une situation toujours tendue
information fournie par EuroLand Corporate 26/11/2025 à 11:51

Publication des résultats S1 2025/26


Au terme du premier semestre de l’exercice 2025/26, Bigben Interactive publie un résultat opérationnel groupe de 4,7 M€ (soit un taux de marge de 3,5%), en forte croissance par rapport aux 3,8 M€ du S1 2024/25. L’EBITDA ressort à 36,5 M€, en hausse de +17,5%, porté principalement par Nacon.


Suite à ce communiqué, le management réaffirme une perspective de croissance pour l’année 2024/25.



Une progression de +310 bps de la marge brute groupe


L’évolution de la marge brute groupe constitue le principal élément de satisfaction du semestre, puisqu’elle progresse de +310 bps à 54,3%.


Nacon porte en grande partie cette amélioration grâce à un mix d’activité plus orienté activité jeux vidéo. Ce segment a enregistré une forte croissance (+23,4% y/y) au détriment des accessoires (-31,7% y/y). La marge brute de Nacon atteint 69,7%, soit un gain de +164 bps pour un total de 54,4 M€. L’EBITDA du studio progresse mécaniquement de +18,7% y/y et le résultat opérationnel s’établit à 4,2 M€, soit un taux de marge de 5,3%. Plus bas dans le P&L, le résultat financier s’établit à -2,5 M€ (contre -2,3 M€ l’an passé), tandis que le résultat net ressort à 2,5 M€, en hausse de +16,2% par rapport au premier semestre 2024/25.


La marge brute de Bigben progresse quant à elle de +130 bps à 33,3%, soutenue par l’optimisation des achats et le renforcement des gammes premium FORCE. Le résultat opérationnel ressort à 0,5 M€, contre 0,6 M€ au S1 précédent, un niveau quasi stable mais qui témoigne des contraintes persistantes sur la structure de coûts. En revanche, la filiale bénéficie de l’impact financier positif du rachat d’une partie des obligations Bigben échangeables en actions Nacon, avec un résultat financier de +1,3 M€, qui permet de dégager un résultat net de 1,1 M€ sur le semestre.



Une situation bilancielle tendue


La situation financière demeure tendue, avec une dette nette qui atteint 183,3 M€, en hausse par rapport aux 170,1 M€ constatés à la fin de l’exercice précédent. La trésorerie disponible ressort à seulement 23,8 M€, confirmant un niveau de liquidité limité. Par ailleurs, le groupe a obtenu un refinancement de 43 M€ afin d’anticiper l’échéance, en février 2026, de l’emprunt obligataire échangeable en actions Nacon, pour lequel le montant maximal à rembourser s’élève à 59,1 M€.



Perspectives


Les perspectives du second semestre demeurent bien orientées, portées par une actualité éditoriale particulièrement dense chez Nacon, qui prévoit la sortie de plusieurs titres majeurs dans les catégories Aventure, Sport et Racing, notamment Styx: Blades of Greed, Edge of Memories, GreedFall 2, Cricket 26, Rennsport, Gear-Club Unlimited ainsi que les saisons 5 et 6 de Test Drive Unlimited: Solar Crown. Le back catalogue devrait par ailleurs maintenir un niveau d’activité soutenu, avec des performances attendues proches de celles de l’exercice précédent. L’activité Accessoires bénéficiera d’un environnement plus porteur aux États-Unis, déjà perceptible en octobre, ainsi que du lancement du premier casque nouvelle génération RIG R5 PRO HS, tandis que les accessoires Switch 2 profiteront de l’excellent démarrage de la console.


Du côté de Bigben Telco et Audiovidéo, le groupe devrait tirer parti du succès confirmé des gammes Force pour l’iPhone 17, de la diversification progressive des canaux de distribution et de l’extension des gammes avec les nouveaux produits Force Play et Force Power. L’activité Audio/Vidéo devrait également connaître un second semestre plus dynamique, soutenu par les campagnes du Black Friday et la saisonnalité des fêtes, particulièrement favorable aux gammes audio destinées aux enfants. Dans ce contexte, la direction réaffirme sa trajectoire de croissance pour l’ensemble de l’exercice 2025/26.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et réitérons notre objectif de cours de 2,0€ sur le titre.

Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 11:51:32.

