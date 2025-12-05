 Aller au contenu principal
Bigben Interactive discute avec les porteurs d’obligations échangeables en actions Nacon
information fournie par AOF 05/12/2025 à 10:15

(AOF) - Bigben Interactive a entamé des discussions avec les porteurs d’obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon et arrivant à échéance le 19 février 2026. L’encours des obligations encore en circulation s’élève à 57,4 millions d’euros, remboursable à l’échéance à 103%, soit 59,1 millions d'euros.

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a récemment obtenu un accord de refinancement auprès d'un pool de prêteurs d'un montant de 43 millions d'euros via la mise en place d'un contrat de crédit sécurisé, remboursable sur une période de 6 ans.

Compte-tenu de ce refinancement partiel, le solde de l'encours des obligations, non-refinancé, représente une somme globale d'environ 16 millions d'euros.

"Un remboursement intégral en numéraire par la société, à la date d'échéance mobiliserait de façon anticipée la trésorerie de la société, ce qui limiterait significativement ses perspectives de développement," explique Bigben.

Par conséquent, dans son intérêt social, afin de conserver une flexibilité opérationnelle et financière et en lien avec ses objectifs stratégiques, la société envisage de proposer aux porteurs d'obligations une renégociation des modalités des obligations, incluant notamment, sans s'y limiter, une modification des termes et conditions des obligations, et/ou une éventuelle prorogation du terme des obligations.

A l'issue de ces discussions, le cas échéant, la masse des porteurs d'obligations pourrait être convoquée, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, à l'effet de se prononcer sur toute modification des termes et conditions des obligations.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
1,0180 EUR Euronext Paris -1,36%
NACON
0,5630 EUR Euronext Paris -1,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

