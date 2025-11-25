Bigben, Eutelsat, Medincell, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abionyx

La biotech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bigben

Bigben a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l'emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Coil

L'assemblée générale de Coil, le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium, a décidé de révoquer Finance and Management International, représentée par Timothy Hutton, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat. Parallèlement, elle a approuvé les nominations suivantes : CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, en qualité d'administrateur non exécutif et Christopher Clarke, en qualité d'administrateur non exécutif.

Eutelsat

Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur de satellites avait annoncé le lancement d'une levée de fonds de 828 millions d'euros par voie d'augmentation de capital réservée au prix de 4 euros par action, souscrite par l'Etat français, Bharti Space Limited, le gouvernement de Sa Majesté, CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations.

Medincell

Medincell a annoncé avoir obtenu, de la Fondation Gates, une subvention de 3 millions de dollars pour son programme mdc-STM contre le paludisme. Il s'agit d'une formulation injectable d'Ivermectine, active trois mois, conçue pour éliminer les moustiques vecteurs du paludisme lorsqu'ils piquent des personnes traitées. La société de licensing biopharmaceutique précise que si la sécurité, l'efficacité et l'acceptabilité de son produit sont confirmées, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme.

Mercialys

Mercialys a annoncé le renforcement de son comité exécutif avec l'arrivée de Sarah Leroy. Cette dernière rejoint le groupe en qualité de secrétaire général et à ce titre, et au sein du comité exécutif, elle supervisera les départements Juridique, Gouvernance, Conformité et RSE et reportera directement à Vincent Ravat, directeur général. Avocate de formation, spécialisée en immobilier et en fusions-acquisitions, Sarah Leroy bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de direction juridique, de gouvernance, de conformité et de secrétariat général.

Nanobiotix

Nanobiotix a fait le point sur ses activités et sa trésorerie. Au niveau de ses finances, la société prévoit de toucher un paiement initial de 50 millions de dollars à la suite de la finalisation de l'accord de financement de partage de redevances avec Healthcare Royalty, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars un après ce " closing ", sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces 71 millions de dollars permettraient à Nanobiotix d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.

Nexans

Nexans a nommé Vincent Piquet au poste de directeur financier, à compter du 19 janvier 2026. Il rejoindra le comité exécutif du groupe et sera basé à Paris. Il apporte une expérience complète de l'ensemble des missions de la fonction finance, couvrant l'optimisation de la performance opérationnelle, la transformation fonctionnelle et stratégique, ainsi qu'une exposition significative aux sujets traités au niveau des conseils d'administration et aux relations investisseurs.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a indiqué avoir pris note du communiqué de presse de son actionnaire de référence australien Ramsay Health Care Limited, annonçant avoir finalisé la revue de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Générale de Santé.

Sanofi

Sanofi que le Dupixent, développé en collaboration avec Regeneron, avait été approuvé par la Commission européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontané (UCS) modérée à sévère chez les patients adultes et adolescents de 12 ans et plus. Ces derniers pourront utiliser Dupixent comme option de traitement ciblé en première intention.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé que sa demande de brevet visant à protéger un adaptateur universel permettant de sécuriser les outils de perçage osseux motorisés, a reçu une décision de délivrance de l'office américain des brevets, aux Etats-Unis.

Verallia

La directrice financière de Verallia, Nathalie Delbreuve, quittera l’entreprise le 28 novembre prochain, après cinq années dans cette fonction. "Le nouveau directeur financier de Verallia a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines", a annoncé le producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.