CAC 40
7 956,72
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bigben, Eutelsat, Medincell, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 25/11/2025 à 09:14

(AOF) - Abionyx

La biotech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bigben

Bigben a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l'emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Coil

L'assemblée générale de Coil, le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium, a décidé de révoquer Finance and Management International, représentée par Timothy Hutton, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat. Parallèlement, elle a approuvé les nominations suivantes : CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, en qualité d'administrateur non exécutif et Christopher Clarke, en qualité d'administrateur non exécutif.

Eutelsat

Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur de satellites avait annoncé le lancement d'une levée de fonds de 828 millions d'euros par voie d'augmentation de capital réservée au prix de 4 euros par action, souscrite par l'Etat français, Bharti Space Limited, le gouvernement de Sa Majesté, CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations.

Medincell

Medincell a annoncé avoir obtenu, de la Fondation Gates, une subvention de 3 millions de dollars pour son programme mdc-STM contre le paludisme. Il s'agit d'une formulation injectable d'Ivermectine, active trois mois, conçue pour éliminer les moustiques vecteurs du paludisme lorsqu'ils piquent des personnes traitées. La société de licensing biopharmaceutique précise que si la sécurité, l'efficacité et l'acceptabilité de son produit sont confirmées, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme.

Mercialys

Mercialys a annoncé le renforcement de son comité exécutif avec l'arrivée de Sarah Leroy. Cette dernière rejoint le groupe en qualité de secrétaire général et à ce titre, et au sein du comité exécutif, elle supervisera les départements Juridique, Gouvernance, Conformité et RSE et reportera directement à Vincent Ravat, directeur général. Avocate de formation, spécialisée en immobilier et en fusions-acquisitions, Sarah Leroy bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de direction juridique, de gouvernance, de conformité et de secrétariat général.

Nanobiotix

Nanobiotix a fait le point sur ses activités et sa trésorerie. Au niveau de ses finances, la société prévoit de toucher un paiement initial de 50 millions de dollars à la suite de la finalisation de l'accord de financement de partage de redevances avec Healthcare Royalty, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars un après ce " closing ", sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces 71 millions de dollars permettraient à Nanobiotix d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.

Nexans

Nexans a nommé Vincent Piquet au poste de directeur financier, à compter du 19 janvier 2026. Il rejoindra le comité exécutif du groupe et sera basé à Paris. Il apporte une expérience complète de l'ensemble des missions de la fonction finance, couvrant l'optimisation de la performance opérationnelle, la transformation fonctionnelle et stratégique, ainsi qu'une exposition significative aux sujets traités au niveau des conseils d'administration et aux relations investisseurs.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a indiqué avoir pris note du communiqué de presse de son actionnaire de référence australien Ramsay Health Care Limited, annonçant avoir finalisé la revue de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Générale de Santé.

Sanofi

Sanofi que le Dupixent, développé en collaboration avec Regeneron, avait été approuvé par la Commission européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontané (UCS) modérée à sévère chez les patients adultes et adolescents de 12 ans et plus. Ces derniers pourront utiliser Dupixent comme option de traitement ciblé en première intention.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé que sa demande de brevet visant à protéger un adaptateur universel permettant de sécuriser les outils de perçage osseux motorisés, a reçu une décision de délivrance de l'office américain des brevets, aux Etats-Unis.

Verallia

La directrice financière de Verallia, Nathalie Delbreuve, quittera l’entreprise le 28 novembre prochain, après cinq années dans cette fonction. "Le nouveau directeur financier de Verallia a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines", a annoncé le producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,1950 EUR Euronext Paris +1,08%
BIGBEN INTERACTIVE
1,0400 EUR Euronext Paris +3,79%
COIL
1,280 EUR Euronext Paris 0,00%
EUTELSAT
3,1600 EUR Euronext Paris -2,17%
MEDINCELL
28,4000 EUR Euronext Paris +1,00%
MERCIALYS
10,6000 EUR Euronext Paris +0,38%
NANOBIOTIX
18,2400 EUR Euronext Paris -3,08%
NEXANS
120,0000 EUR Euronext Paris -0,41%
RAMSAY GENERALE
8,9400 EUR Euronext Paris +0,45%
SANOFI
85,7400 EUR Euronext Paris -0,24%
SPINEGUARD
0,1608 EUR Euronext Paris +7,20%
VERALLIA
23,5600 EUR Euronext Paris -0,84%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 09:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

