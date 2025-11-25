La valeur du jour à Paris - Eutelsat baisse après le lancement d'une nouvelle augmentation de capital

(AOF) - Les deux étapes du projet de levée de fonds d' Eutelsat , annoncées en juin, sont désormais lancées. A la Bourse de Paris, l'action de l'opérateur de satellites perd 2,32% à 3,155 euros, affichant l'un des replis les plus importants du SBF 120. Eutelsat a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Le prix de souscription fixé est à 1,35 euro par action.

Une semaine auparavant, l'opérateur de satellites avait annoncé le lancement d'une levée de fonds de 828 millions d'euros par voie d'augmentation de capital réservée, au prix de 4 euros par action, souscrite par l'Etat français, Bharti Space Limited, le gouvernement de Sa Majesté, CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations. Ces derniers se sont engagés à souscrire pour environ 475 millions d'euros à l'opération lancée aujourd'hui, ce qui représente environ 71% de l'augmentation de capital.

Prix de souscription fixé à 1,35 euro par action

Le prix de souscription a été fixé à 1,35 euro, soit une décote de 44,6 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex droit. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 0,79 euro. La parité de souscription est de 8 actions nouvelles pour 11 actions existantes et un peu plus de 496,129 millions d'actions nouvelles seront émises. La période de souscription du 28 novembre au 9 décembre 2025 inclus.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 24 novembre 2025 et ne participant pas à l'augmentation de capital, en détiendrait 0,58% à l'issue de l'opération.

Grâce à ces levées de fonds et à un plan de refinancement, l'opérateur de satellites compte financer son plan à moyen terme, couvrir des investissements d'environ 4 milliards d'euros sur la période 2026-2029 et réduire son ratio de levier, à environ 2,5 à la fin de l'exercice 2025-26.

Initiation du refinancement

Eutelsat Communications SA a d'ores et déjà signé avec ses partenaires bancaires le refinancement de sa dette bancaire syndiquée par le biais d'une ligne de crédit renouvelable de 500 millions d'euros et d'un prêt à terme de 400 millions d'euros, de maturités trois ans et deux prolongations d'un an. Ces accords sont soumis à la réalisation d'une émission obligataire par Eutelsat Communications SA.

Afin de couvrir les besoins de financement de son plan à moyen terme, le groupe est par ailleurs en discussions avancées avec les acteurs publics européens de financements de crédit à l'exportation (Financements ECA) et a mandaté une banque coordinatrice afin de travailler sur la mise en place de ces financements ECA.

Malgré sa baisse du jour, le titre Eutelsat affiche un gain de 39% depuis le début de l'année, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 50 % dont les services au gouvernement pour 17 %, le haut débit fixe pour 20 % puis le haut débit mobile pour 13 %, et connectivité pour 50 % dont les services via GEO pour 35 % et via LEO pour 15 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu, avant l’augmentation de capital du 2 ème semestre 2025, à 24,1 % par l’indien Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, à 10,9 % par le gouvernement britannique, à 10,4 % par Softbank, à 5,5 % par CMA-CGM, à 4,9 % par Spacetime Transformations et à 4,1 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Changement de gouvernance depuis le 4 août : Eric Labaye préside le conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président e tJean-François Fallacher directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fortes ambitions dans les satellites LEO, notamment pour le secteur maritime et aéronautique, avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031 notamment dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- accélération de la croissance dans les services aux gouvernements, les efforts commerciaux étant focalisés sur les marchés B2B et B2G,

- préservation de la robustesse financière par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu début 2026) et par appel au marché,

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,5 Mds€, soit 2,8 fois le chiffre d’affaires annuel, issu à 57 %de la connectivité et renforcé par la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif mais disponibilités de 1,07 Md€) en voie d’assainissement par augmentation de capital de 1,5 Md€ d’ici la fin de l’année ce qui ramènerait le levier de la dette à 2,5 vs 3,92.

Défis

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat, Amazon Kupler et, dès 2026, des satellites Netflix 3, de Telesat et Amazon Kupler ;

- Incertitudes sur le montant de l’appui financier de l’Union européenne à la constellation IRIS ;

- Réponse à l’appel au marché, scindé en 2 parties :

- augmentation de capital de 828 M€ au prix unitaire de 4 € réservée à l’Etat français (29,65 %), l’indien Bharti (17,88 %), le gouvernement britannique (10,89 %), CMA-CGM (7,46) et le Fonds stratégique de participation (4,98 %),

- augmentation de 672 M€ avec droit préférentiel de souscription à laquelle participeront les 5 grands actionnaires ;

- Après l’appel au marché, capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette ;

- Après un triplement de la perte nette à 1,1 Md€, objectifs 2025-26 confirmés : revenus stables, ’excédent brut d’exploitation en léger repli et investissements industriels vers 1-1,1 Md€ ;

- Suspension du dividende.