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Bigben et Nacon repoussent leurs prochaines publications financières
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 09:12

Bigben Interactive et sa filiale Nacon annoncent que la publication de leurs chiffres d'affaires et de leurs comptes annuels 2025/2026 est reportée, en raison des discussions en cours de Bigben avec ses créanciers financiers relatives à la restructuration de sa dette.

La publication des chiffres d'affaires annuels 2025/2026, initialement prévue le 27 avril, est ainsi reportée au 18 mai, et celle des comptes annuels, initialement prévue le 1er juin, est repoussée au 20 juillet après bourse, date à laquelle seront aussi annoncés les chiffres d'affaires du 1er trimestre 2026/2027.

Ces reports s'inscrivent dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Bigben par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 et des discussions en cours avec ses créanciers financiers relatives à la restructuration de sa dette.

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