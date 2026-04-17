Bigben et Nacon repoussent leurs prochaines publications financières
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 09:12
La publication des chiffres d'affaires annuels 2025/2026, initialement prévue le 27 avril, est ainsi reportée au 18 mai, et celle des comptes annuels, initialement prévue le 1er juin, est repoussée au 20 juillet après bourse, date à laquelle seront aussi annoncés les chiffres d'affaires du 1er trimestre 2026/2027.
Ces reports s'inscrivent dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Bigben par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 et des discussions en cours avec ses créanciers financiers relatives à la restructuration de sa dette.
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