Bigben dévisse sur un problème de remboursement obligataire
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:32

Bigben Interactive dévisse de -22% après l'annonce par le groupe qu'il se trouve, à ce jour, dans l'impossibilité de procéder au remboursement partiel de l'encours des obligations prévu initialement le 19 février 2026.

Le fournisseur d'accessoires pour jeux vidéo explique cette situation par le "refus inattendu et tardif de son pool bancaire de donner suite à l'avis de tirage qui lui a été adressé dans le cadre du refinancement partiel des obligations".

Face à cette situation, Bigben envisage de demander un report de l'exigibilité du remboursement partiel auprès des porteurs d'obligations et d'examiner la possibilité de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l'égide du Tribunal de commerce.

"Le conseil d'administration et la direction générale sont pleinement mobilisés afin de sécuriser une solution conforme aux intérêts de la société, de ses salariés, partenaires et investisseurs", affirme Bigben, qui "s'engage à informer le marché de toute évolution significative de cette situation dans les meilleurs délais".

Dans un communiqué séparé, sa filiale d'édition de jeux vidéo Nacon (dont le titre chute de -21%) indique "étudier avec la plus grande attention les conséquences d'une telle situation sur ses propres activités et les financements qui y sont associés".

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,5930 EUR Euronext Paris -25,50%
