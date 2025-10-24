Bigben, Clariane, Exosens...l'agenda société France de lundi

(AOF) - Bigben
Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.
La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.
Lumibird
Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
