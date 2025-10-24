 Aller au contenu principal
Bigben, Clariane, Exosens...l'agenda société France de lundi -
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:36

(AOF) - Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.

Clariane

La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exosens

L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Défense

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
1,1220 EUR Euronext Paris -0,88%
CLARIANE
4,4980 EUR Euronext Paris +3,64%
EXOSENS
47,5000 EUR Euronext Paris +0,53%
LUMIBIRD
20,9000 EUR Euronext Paris +2,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

L'offre BoursoBank