« Bienvenue dans l'univers des appareils pliables » : Samsung se prépare à relever le défi lancé par l'iPhone pliable d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Hyunjoo Jin

Samsung a lancé une campagne publicitaire pour ses téléphones pliables, mettant en avant ses atouts matériels et son entrée précoce sur ce segment, alors qu'il cherche à repousser la forte concurrence d'Apple .

Apple AAPL.O a dévoilé mercredi le Duo, un iPhone pliable à 1 999 dollars destiné à bouleverser un marché longtemps dominé par Samsung et des entreprises chinoises telles que Huawei , dont les appareils ont eu du mal à dépasser le cadre d’un public de niche.

Apple a adopté le design en forme de passeport que Samsung Electronics 005930.KS avait dévoilé il y a moins de deux mois avec le Galaxy Z Fold 8 , proposé à 1 899 dollars et équipé de l’intelligence artificielle Gemini d’Alphabet GOOGL.O .

« La politique tarifaire d’Apple a été l’un des aspects les plus impressionnants. Maintenir le duo d’iPhone juste en dessous de la barre des 2 000 dollars, à 1 999 dollars, soit seulement environ 100 dollars de plus que le Galaxy Z Fold 8, semble être une décision assez audacieuse de la part d’Apple », a déclaré Liz Lee, directrice adjointe du cabinet d’études de marché Counterpoint.

« Nous pensons qu’Apple va véritablement bouleverser la donne sur le marché des appareils pliables, et que Samsung subira la pression la plus forte sur ses parts de marché. Mais Samsung dispose également d’une envergure considérable, de nombreuses années d’expérience et d’un solide réseau de distribution mondial », a-t-elle ajouté.

Counterpoint prévoit qu’Apple détiendra une part de marché de 25 %, rattrapant ainsi Samsung, qui devrait s’emparer de 38 % du marché cette année.

Samsung a installé des panneaux publicitaires dans de grandes villes, notamment Séoul, Tokyo et Londres, avec des slogans tels que « Bienvenue dans l’univers des smartphones pliables » et « Le smartphone pliable le plus léger au monde », mettant en avant le design fin et léger de ses appareils.

L’entreprise a également détaillé mercredi, dans un article publié sur son site web, ses efforts de longue date visant à réduire le poids de ses smartphones pliables.

En réponse au lancement d’Apple mercredi, Samsung a publié une série de messages sarcastiques sur X, se moquant de ce qu’il a présenté comme un manque d’innovation significative à travers des railleries telles que « on nous ressert les restes » et « jusqu’ici, rien de nouveau ».

Le nouveau directeur général d’Apple, John Ternus, a critiqué les téléphones pliables existants, les qualifiant de « deux téléphones maladroitement collés l’un à l’autre ».

Samsung a lancé les premiers smartphones pliables destinés au grand public en 2019, après des contretemps initiaux: des critiques avaient en effet signalé des écrans cassés et d’autres problèmes d’affichage, ce qui avait contraint l’entreprise à retarder leur commercialisation.

Depuis lors, l’entreprise coréenne a lancé huit générations de téléphones pliables, alors qu’elle fait face à une concurrence croissante de la part de rivaux chinois comme Huawei.

Apple s’appuie sur la chaîne d’approvisionnement mise en place par Samsung pour les téléphones pliables, notamment les écrans pliables fabriqués par la filiale de Samsung, Samsung Display.

« Apple sait choisir le bon moment et entrer sur le marché lorsqu’un produit atteint un certain niveau de maturité », a déclaré Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight.