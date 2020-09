Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Un activiste d'opposition quitte le pays après son arrestation Reuters • 05/09/2020 à 17:57









Varsovie, 5 septembre (Reuters) - La militante de l'opposition biélorusse Olga Kovalkova est arrivée samedi dans la capitale polonaise Varsovie après qu'elle a expliqué avoir été contrainte par les autorités à quitter son pays. Haute responsable du Conseil de coordination de l'opposition biélorusse, Olga Kovalkova a été condamnée à dix jours de prison le 25 août dernier. Elle a indiqué que les autorités biélorusses lui avaient dit qu'elle risquait de nouvelles arrestations si elle ne quittait pas le pays. "Des représentants de la milice et du ministère de l'Intérieur de Biélorussie sont venus me voir et m'ont dit que si je n'acceptais pas de partir, je serais confrontée à de longues arrestations", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Varsovie. La Biélorussie est confrontée à une crise politique sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Loukachenko en 1994. Alexandre Loukachenko a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier, mais la proclamation de sa victoire a été rejetée par l'opposition, qui dénonce des fraudes massives. De nombreuses manifestations ont lieu dans le pays depuis. (Alan Charlish et Pawel Florkiewicz, version française Matthieu Protard)

