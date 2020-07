Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Manifestations après l'exclusion de candidats à la présidentielle Reuters • 15/07/2020 à 01:19









MINSK, 15 juillet (Reuters) - Des centaines de personnes ont manifesté mardi dans la capitale biélorusse Minsk après que la commission électorale nationale a refusé de valider les candidatures des deux principaux rivaux annoncés du président sortant Alexandre Loukachenko pour le scrutin du 9 août. Cette décision ouvre la voie à une réélection de Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 26 ans. Victor Babariko, un banquier arrêté le mois dernier sur des soupçons de financement illégal de sa campagne, a été exclu de la liste des candidats du fait de ces accusations, a indiqué la commission. La candidature de Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur, a elle été rejetée après l'annulation de signatures recueillies. Babariko et Tsepkalo étaient considérés comme les deux ultimes candidats capables de battre Loukachenko, lequel fait face à une contestation inédite alors que la situation économique, la question des droits civiques et sa gestion de la crise sanitaire ont alimenté les frustrations. (Andrei Makhovsky; version française Jean Terzian)

