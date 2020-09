Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Des dizaines d'arrestations lors des nouvelles manifestations antigouvernementales Reuters • 12/09/2020 à 17:15









MOSCOU, 12 septembre (Reuters) - La police biélorusse a arrêté samedi plusieurs dizaines de manifestants alors que des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Minsk, la capitale, pour exiger la libération de l'une des figures de la contestation. En déchirant son passeport pour échapper à son expulsion de Biélorussie, Maria Kolesnikova, une ancienne musicienne âgée de 38 ans, est devenue la nouvelle héroïne du mouvement. D'autres personnalités de premier plan ont été emprisonnées ou forcées de quitter le pays, notamment Svetlana Tsikhanouskaïa, à la tête de la fronde contre le président Alexandre Loukachenko, dont la réélection est jugée truquée par ses opposants. Au moins 5.000 personnes, dont une majorité de femmes, manifestaient samedi dans le centre de Minsk, en chantant "Dégage !" à l'égard de Loukachenko et "Macha", un diminutif courant de "Maria", en soutien à Kolesnikova, a constaté Reuters sur place. L'opposante n'a pas été vue en public depuis que des hommes cagoulés l'ont enlevée lundi dans une rue de Minsk. Dans un communiqué diffusé par son avocat, elle a par la suite expliqué qu'elle avait été conduite en pleine nuit à la frontière ukrainienne par des membres des services de sécurité qui ont, selon elle, promis de l'expulser "vivante ou en morceaux". (Rédigé par Maxim Rodionov and Katya Golubkova, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)

