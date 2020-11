Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biden confie le secrétariat d'Etat à Blinken, le climat à Kerry Reuters • 23/11/2020 à 18:41









WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, a annoncé lundi plusieurs nominations dans sa future administration, dont celles d'Antony Blinken au secrétariat d'Etat, de Jake Sullivan en tant que conseiller à la sécurité nationale et d'Avril Haines au poste de directrice du renseignement national, a annoncé l'équipe chargée de la transition. L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry sera quant à lui chargé du climat, tandis qu'Alejandro Mayorkas sera nommé secrétaire à la Sécurité intérieure et Linda Thomas-Greenfield ambassadrice à l'Onu, précise l'équipe du président américain élu dans un communiqué. (Doina Chiacu, version française Jean-Philippe Lefief)

