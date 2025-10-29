Bic, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture de la séance du mercredi 29 octobre 2025

(AOF) - Bic (-7,87% à 49,75 euros)

Bic a pointé au dernier rang de l'indice SBF 120. "Les résultats de Bic pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 sont conformes aux attentes du marché, mais la direction a émis un avertissement sur les résultats pour l'ensemble de l'exercice", résume Alpha Value. Le groupe, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3%, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants, entre -1 et -1,5%. L'action Bic cumule désormais plus de 20% de pertes en Bourse depuis le 1er janvier.

Numéro 1 mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro 2 mondial dans les stylos avec 8 % du marché et dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix », les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les stylos ou Human expression pour 37 %, les briquets ou Flame for life pour 36 % puis les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale forte en , Europe pour 31 %, Amérique du nord pour 36 %, Amérique latine pour 20 %, le Brésil étant 2 ème marché du groupe, puis l’Afrique-Moyen-Orient pour 7 % ;

- Ambition : rester une entreprise familiale, allier capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (9/10èmes des objets Bic produits dans ses usines), avec une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Edouard Bich présidant depuis le 20 mai le conseil de 12 administrateurs, Gonzalve Bich ayant cédé à Rob Versloot la direction générale le 15 septembre.

- Agilité du modèle d’affaires « Horizon » visant l’efficacité industrielle, logistique et commerciale :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % en 2024),

- optimisation au niveau mondial de l’empreinte industrielle et de la chaîne d’approvisionnement -contrats de long terme avec les fournisseurs au nombre élargi, limitation des besoins de transport, constitution de stocks stratégiques,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et rentables, promotion des produits à forte valeur ajoutée, hausse des prix de vente et montée de l’e-commerce,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques, ou l’offre de briquets utilitaires hors tabac,

- diversification : après les tatouages avec l’américain Tattly, acquisition, pour 200 M€, du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d’affaires),

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an- 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- réduction de 50 %des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les fournisseurs,

100 % d’énergies renouvelables, éco-circularité via les emballages et plastiques recyclés,

- programmes de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et Amérique latine ;

- Bilan très sain : 1,8 Md€ de capitaux propres mais, à fin juin, forte diminution de la position nette de trésorerie de 21 M€.

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de marge opérationnelle devant les rasoirs et les stylos ;

- Reprise des ventes de briquets ( 50 % du marché mondial) dans un marché très concurrentiel subissant une morosité persistante aux Etats-Unis ; Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial et morosité persistante aux Etats-Unis ;

- Face aux tarifs douaniers américains : appui sur les savoir-faire renforcés par le plan Horizon : optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et de l’empreinte industrielle et limitation des besoins de transport ;

- Après un repli de 7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance à taux de change constant, entre 0 et 3 % des revenus, marge opérationnelle effritée à 15 % et génération de trésorerie de + 240 M€ ;

- Dividende 2024 de 3,08 € et programme de rachat d’actions de 40 M€ au plus.