Bic : efface les 50,65E, vers un comblement du 'gap' des 53,7E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 13:47
Valeurs associées
|51,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,19%
A lire aussi
-
Sa mise en examen avait créé une onde de choc dans la paroisse bretonne où il exerçait: un juge d'instruction parisien a finalement ordonné un non-lieu concernant un prêtre mis en examen en 2022 pour viol sur un adolescent qui l'accusait de l'avoir drogué. Par ... Lire la suite
-
L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) ... Lire la suite
-
Henri Mosson, doyen des survivants du camp alsacien de Natzweiler-Struthof, seul camp nazi de France, est décédé à l'âge de 101 ans dans la nuit de lundi à mardi à Dijon, a indiqué son fils à l'AFP. "Mon papa nous a quittés cette nuit (...) Il m'a transmis le flambeau ... Lire la suite
-
Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras International, à Londres, alors que la compagnie ferroviaire a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer