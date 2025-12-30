 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bic : efface les 50,65E, vers un comblement du 'gap' des 53,7E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 13:47

Bic refranchit la MM100 qui gravite vers 51,1E et valide le franchissement de la résistance des 50,65E : le titre devrait retracer l'ex-plancher des 51,8E du 7 octobre de façon imminente et s'achemine vers un comblement du 'gap' des 53,7E.

Valeurs associées

BIC
51,0000 EUR Euronext Paris +1,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un juge d'instruction parisien a finalement ordonné un non-lieu concernant un prêtre mis en examen en 2022 pour viol sur un adolescent qui l'accusait de l'avoir drogué ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Non-lieu pour un prêtre breton mis en examen en 2022 pour viol sur mineur
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:23 

    Sa mise en examen avait créé une onde de choc dans la paroisse bretonne où il exerçait: un juge d'instruction parisien a finalement ordonné un non-lieu concernant un prêtre mis en examen en 2022 pour viol sur un adolescent qui l'accusait de l'avoir drogué. Par ... Lire la suite

  • Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Les Eurostar sous la Manche suspendus après un problème technique
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:10 

    L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) ... Lire la suite

  • Henri Mosson, le 28 octobre 2024 à Dijon, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Décès du doyen des survivants du seul camp nazi de France
    information fournie par AFP 30.12.2025 14:48 

    Henri Mosson, doyen des survivants du camp alsacien de Natzweiler-Struthof, seul camp nazi de France, est décédé à l'âge de 101 ans dans la nuit de lundi à mardi à Dijon, a indiqué son fils à l'AFP. "Mon papa nous a quittés cette nuit (...) Il m'a transmis le flambeau ... Lire la suite

  • Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres
    Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 14:20 

    Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras International, à Londres, alors que la compagnie ferroviaire a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank