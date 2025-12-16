Bic, Crédit Agricole SA, Plastivaloire...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bic

Le conseil d'administration de Bic a décidé, à l'unanimité, de coopter Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica, qui, pour des raisons personnelles, a demandé à être déchargée de son rôle d'administratrice indépendante. Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale en mai 2026, a également été nommée présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.

Crédit Agricole SA

Le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., réuni le 16 décembre 2025, a élu Eric Vial en qualité de président. Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025. Il est président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022.

Euroapi

Euroapi annonce que "dans un environnement économique global dégradé, le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre (" mid single digit ", soit entre 4 et 6%) sur une base comparable, par rapport à une baisse modérée (" low single digit ", soit entre 1 et 3%) communiquée précédemment. L'objectif de marge de Core Ebitda pour l'exercice 2025 demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Groupe ADP

Au mois de novembre, le trafic sur les plateformes aéroportuaires exploitées par le groupe ADP a augmenté de 5,9%, pour un total de 29,2 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,9%, à 7,8 millions de passagers. Sur les onze premiers mois de l'année, le trafic a connu une croissance totale de 4,3%, à 349,588 millions de passagers, dont une hausse de 3,4%, à 98,386 millions d'unités pour Paris Aéroport.

Plastivaloire

Le groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 703,1 millions d'euros, stable sur un an (-0,1% par rapport à 2023-2024), mais en légère croissance à taux de change constant (712,6 millions d'euros, +1,3%). Cette résilience dans un environnement complexe s'est accompagnée d'un redressement de la rentabilité opérationnelle, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux mesures de rationalisation industrielle menées par le groupe ces dernières années. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9% sur l'exercice (vs 7,7% en 2023-2024).