NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 234,50
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bic, Compagnie des Alpes, M6.. les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 28/10/2025 à 18:34

(AOF) - Airbus

Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l'exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera

son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

M6

M6 a enregistré un chiffre d'affaires de 269,2 millions d'euros au troisième trimestre en recul de 3,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Les revenus publicitaires (-0,7%) s'affichent à 220,7 millions d'euros. L'Ebita s'établit sur le trimestre à 37,5 millions d'euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre 2024 avec une marge opérationnelle de 13,9% en hausse de 0,6 point par rapport à l'année dernière. Côté perspectives, le groupe audiovisuel entend poursuivre la mise en œuvre du plan streaming au quatrième trimestre et au-delà.

Séché Environnement

Au troisième trimestre 2025, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 295,5 millions d'euros contre 306,8 millions d'euros un an plus tôt. La solide contribution des activités de gestion de la dangerosité et celle, désormais plus normative, des activités de services sont sensiblement obérées par le recul marqué des activités d'économie circulaire, en particulier la valorisation énergétique en France et la purification chimique en France et en Espagne", explique le spécialiste du traitement des déchets.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sopra Steria

L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d'affaires de Vetoquinol s'établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L'activité des produits essentiels s'élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.

Valeurs associées

AIRBUS
207,7500 EUR Euronext Paris -0,41%
BIC
54,0000 EUR Euronext Paris -0,92%
CIE DES ALPES
21,5000 EUR Euronext Paris +0,94%
CLARANOVA
1,762 EUR Euronext Paris -3,19%
M6 METROPOLE TELE.
12,1800 EUR Euronext Paris 0,00%
MANITOU BF
17,5000 EUR Euronext Paris +0,57%
SECHE ENVIRONNEMENT
75,3000 EUR Euronext Paris -0,66%
SOGECLAIR
26,3000 EUR Euronext Paris -2,95%
SOPRA STERIA
137,9000 EUR Euronext Paris -0,93%
VETOQUINOL
78,3000 EUR Euronext Paris -0,63%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2025 à 18:34:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

