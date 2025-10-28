Bic, Compagnie des Alpes, M6.. les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l'exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera

son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

M6

M6 a enregistré un chiffre d'affaires de 269,2 millions d'euros au troisième trimestre en recul de 3,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Les revenus publicitaires (-0,7%) s'affichent à 220,7 millions d'euros. L'Ebita s'établit sur le trimestre à 37,5 millions d'euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre 2024 avec une marge opérationnelle de 13,9% en hausse de 0,6 point par rapport à l'année dernière. Côté perspectives, le groupe audiovisuel entend poursuivre la mise en œuvre du plan streaming au quatrième trimestre et au-delà.

Séché Environnement

Au troisième trimestre 2025, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 295,5 millions d'euros contre 306,8 millions d'euros un an plus tôt. La solide contribution des activités de gestion de la dangerosité et celle, désormais plus normative, des activités de services sont sensiblement obérées par le recul marqué des activités d'économie circulaire, en particulier la valorisation énergétique en France et la purification chimique en France et en Espagne", explique le spécialiste du traitement des déchets.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sopra Steria

L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d'affaires de Vetoquinol s'établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L'activité des produits essentiels s'élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.