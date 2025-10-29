Bic, Compagnie des Alpes, emeis, M6, Sopra Steria.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Assystem

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem ressort à 157,7 millions d'euros contre 144,1 millions d'euros au troisième trimestre 2024. Il est en hausse de 9,4% dont 6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change. Sur les 9 mois de 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 484,2 millions d'euros contre 445,4 millions d'euros pour la même période en 2024, soit une croissance de 8,7% dont +5,4% en organique. L'activité Nucléaire représente 76% du chiffre d'affaires sur ces neuf premiers mois.

Bic

Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Carmat

Carmat fait l'objet depuis le 1er juillet 2025, d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ce contexte, la biotech annonce le report de la publication de son rapport financier semestriel 2025 (clôture au 30 juin 2025). Le conseil d'administration qui s'est réuni le 28 octobre 2025 a considéré qu'il n'était pas en mesure d'arrêter les comptes au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d'incertitude concernant le devenir de la société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s'il y a lieu, ou pas, d'appliquer le principe de continuité d'exploitation.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l'exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

emeis

emeis affiche une croissance organique du chiffre d'affaires de 7% au troisième trimestre reflétant le redressement progressif des activités du groupe porté sur toutes les zones par un effet prix favorable (+3,8%) et une progression du taux d'occupation. En France, la croissance organique du chiffre d'affaires sur les maisons de retraite sur ce troisième trimestre (4,4%) est principalement le reflet d'un effet prix favorable et d'une progression du taux d'occupation de près de +1,8 point.

M6

M6 a enregistré un chiffre d'affaires de 269,2 millions d'euros au troisième trimestre en recul de 3,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Les revenus publicitaires (-0,7%) s'affichent à 220,7 millions d'euros. L'Ebita s'établit sur le trimestre à 37,5 millions d'euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre 2024 avec une marge opérationnelle de 13,9% en hausse de 0,6 point par rapport à l'année dernière. Côté perspectives, le groupe audiovisuel entend poursuivre la mise en œuvre du plan streaming au quatrième trimestre et au-delà.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1 milliard d'euros en deux tranches de long 7 ans et long 11 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de respectivement 3,25% et 3,75%. En complément, Pernod Ricard a émis un placement privé à 2 ans pour un montant de 200 millions d'euros. Le coupon moyen de cette émission obligataire de 1,2 milliard d'euros est de 3,30% pour une maturité moyenne d'environ 8 ans.

Séché Environnement

Au troisième trimestre 2025, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 295,5 millions d'euros contre 306,8 millions d'euros un an plus tôt. La solide contribution des activités de gestion de la dangerosité et celle, désormais plus normative, des activités de services sont sensiblement obérées par le recul marqué des activités d'économie circulaire, en particulier la valorisation énergétique en France et la purification chimique en France et en Espagne", explique le spécialiste du traitement des déchets.

Sopra Steria

Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025 de Sopra Steria s'est élevé à 1,315 milliard d'euros, en recul de 3% en variation totale. La contraction organique du chiffre d'affaires a été de 2,9%, retraitée de l'impact des variations de devises (-6,8 millions d'euros) et d'un effet périmètre de +4,7 millions d'euros lié à l'acquisition d'Aurexia. En France (44% du chiffre d'affaires groupe), le chiffre d'affaires s'est stabilisé (-0,1% organique par rapport au troisième trimestre 2024) pour atteindre 574,9 millions d'euros.

Stellantis

Stellantis annonce sa nouvelle collaboration avec Nvidia, Uber Technologies, Inc. et Foxconn afin d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier. Les entreprises partenaires vont combiner leurs forces : l'expertise mondiale de Stellantis en ingénierie et fabrication de véhicules, le logiciel de conduite autonome et l'informatique IA de Nvidia, les capacités de Foxconn en matière d'électronique et d'intégration de systèmes.

Vetoquinol

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d'affaires de Vetoquinol s'établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L'activité des produits essentiels s'élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.