 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 213,83
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bic, Compagnie des Alpes, emeis, M6, Sopra Steria.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 29/10/2025 à 09:01

(AOF) - Assystem

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem ressort à 157,7 millions d'euros contre 144,1 millions d'euros au troisième trimestre 2024. Il est en hausse de 9,4% dont 6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change. Sur les 9 mois de 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 484,2 millions d'euros contre 445,4 millions d'euros pour la même période en 2024, soit une croissance de 8,7% dont +5,4% en organique. L'activité Nucléaire représente 76% du chiffre d'affaires sur ces neuf premiers mois.

Bic

Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Carmat

Carmat fait l'objet depuis le 1er juillet 2025, d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ce contexte, la biotech annonce le report de la publication de son rapport financier semestriel 2025 (clôture au 30 juin 2025). Le conseil d'administration qui s'est réuni le 28 octobre 2025 a considéré qu'il n'était pas en mesure d'arrêter les comptes au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d'incertitude concernant le devenir de la société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s'il y a lieu, ou pas, d'appliquer le principe de continuité d'exploitation.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l'exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

emeis

emeis affiche une croissance organique du chiffre d'affaires de 7% au troisième trimestre reflétant le redressement progressif des activités du groupe porté sur toutes les zones par un effet prix favorable (+3,8%) et une progression du taux d'occupation. En France, la croissance organique du chiffre d'affaires sur les maisons de retraite sur ce troisième trimestre (4,4%) est principalement le reflet d'un effet prix favorable et d'une progression du taux d'occupation de près de +1,8 point.

M6

M6 a enregistré un chiffre d'affaires de 269,2 millions d'euros au troisième trimestre en recul de 3,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Les revenus publicitaires (-0,7%) s'affichent à 220,7 millions d'euros. L'Ebita s'établit sur le trimestre à 37,5 millions d'euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre 2024 avec une marge opérationnelle de 13,9% en hausse de 0,6 point par rapport à l'année dernière. Côté perspectives, le groupe audiovisuel entend poursuivre la mise en œuvre du plan streaming au quatrième trimestre et au-delà.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1 milliard d'euros en deux tranches de long 7 ans et long 11 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de respectivement 3,25% et 3,75%. En complément, Pernod Ricard a émis un placement privé à 2 ans pour un montant de 200 millions d'euros. Le coupon moyen de cette émission obligataire de 1,2 milliard d'euros est de 3,30% pour une maturité moyenne d'environ 8 ans.

Séché Environnement

Au troisième trimestre 2025, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 295,5 millions d'euros contre 306,8 millions d'euros un an plus tôt. La solide contribution des activités de gestion de la dangerosité et celle, désormais plus normative, des activités de services sont sensiblement obérées par le recul marqué des activités d'économie circulaire, en particulier la valorisation énergétique en France et la purification chimique en France et en Espagne", explique le spécialiste du traitement des déchets.

Sopra Steria

Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025 de Sopra Steria s'est élevé à 1,315 milliard d'euros, en recul de 3% en variation totale. La contraction organique du chiffre d'affaires a été de 2,9%, retraitée de l'impact des variations de devises (-6,8 millions d'euros) et d'un effet périmètre de +4,7 millions d'euros lié à l'acquisition d'Aurexia. En France (44% du chiffre d'affaires groupe), le chiffre d'affaires s'est stabilisé (-0,1% organique par rapport au troisième trimestre 2024) pour atteindre 574,9 millions d'euros.

Stellantis

Stellantis annonce sa nouvelle collaboration avec Nvidia, Uber Technologies, Inc. et Foxconn afin d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier. Les entreprises partenaires vont combiner leurs forces : l'expertise mondiale de Stellantis en ingénierie et fabrication de véhicules, le logiciel de conduite autonome et l'informatique IA de Nvidia, les capacités de Foxconn en matière d'électronique et d'intégration de systèmes.

Vetoquinol

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d'affaires de Vetoquinol s'établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L'activité des produits essentiels s'élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ASSYSTEM
43,1500 EUR Euronext Paris +3,11%
BIC
48,6500 EUR Euronext Paris -9,91%
CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
CIE DES ALPES
20,3000 EUR Euronext Paris -5,58%
EMEIS
15,1500 EUR Euronext Paris +5,43%
M6 METROPOLE TELE.
12,2200 EUR Euronext Paris +0,33%
PERNOD RICARD
86,5400 EUR Euronext Paris -0,71%
SECHE ENVIRONNEMENT
73,0000 EUR Euronext Paris -3,05%
SOPRA STERIA
133,3000 EUR Euronext Paris -3,34%
STELLANTIS
9,8590 EUR Euronext Paris +2,84%
VETOQUINOL
75,0000 EUR Euronext Paris -4,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 09:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank