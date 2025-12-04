Bic arrête Rocketbook et ses activités Skin Creative
"Rocketbook et les activités Skin Creative n'ont pas délivré les résultats initialement attendus, leur chiffre d'affaires et leur rentabilité s'étant dégradés de manière significative depuis leur acquisition", explique le CEO Rob Versloot.
Le fabricant de rasoirs, stylos et briquets jetables précise cependant que cette décision ne remet pas en cause ses prévisions financières 2025, et aura un impact minimal sur son chiffre d'affaires et sa marge d'exploitation ajustée en 2025.
Valeurs associées
|47,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
