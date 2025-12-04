ABB investit dans la start-up britannique OctaiPipe

Le conglomérat industriel ABB a annoncé jeudi une prise de participation minoritaire dans OctaiPipe, start-up britannique à la tête d'un logiciel destiné à optimiser les systèmes de refroidissement des centres de données afin de réduire leur consommation énergétique.

La start-up OctaiPipe est spécialisée dans les solutions logicielles pour les systèmes de refroidissement de data-centers (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe helvético-suédois n'a pas dévoilé le montant exact de sa participation, ni celui de la transaction.

Ce partenariat avec cette start-up londonienne doit lui permettre d'équiper les centres de données avec des outils intelligents pour réaliser des économies d'énergie, indique ABB dans un communiqué.

Le logiciel d'OctaiPipe, qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle (IA), doit permettre de réduire jusqu'à 30% la consommation énergétique au niveau des systèmes de refroidissement, selon ABB.

Les systèmes de refroidissement des centres de données, très gourmands en énergie, peuvent représenter à eux seuls jusqu'à 40% de leur consommation énergétique totale, précise le conglomérat.

Les investissements dans l'IA ont donné lieu à une course à la construction de centres de données et sont devenus un axe important de croissance pour ABB qui leur fournit notamment des équipements électriques.

Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le directeur général d'ABB, Morten Wierod, a expliqué que leur contribution au chiffre d'affaires s'est accrue. La demande venant de centres données contribue désormais à environ 7% du chiffre d'affaires d'ABB, contre 6% en 2024, avait-il dit.

Au troisième trimestre, ABB - qui fabrique aussi bien des systèmes de traction ferroviaire que des bornes de recharge pour véhicules électriques et des équipements pour les centrales électriques - a réalisé un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à la même période l'an dernier.