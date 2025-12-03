Biais globalement positif pour les indices européens après l’emploi US

(AOF) - Les places européennes ont, pour la plupart, terminé dans le vert, à l’exception de Francfort. Les investisseurs, qui avaient commencé la journée en faisant preuve de prudence, dans l’attente de la publication de l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé, n’y ont finalement pas vraiment réagi. Cette dernière a pourtant révélé une dégradation surprise du marché de l’emploi outre-Atlantique, qui renforce encore la probabilité de voir la Fed baisser ses taux dans une semaine. Le CAC 40 a terminé en légère progression de 0,16%, à 8 087,42 points.

Ailleurs en Europe, le DAX 40 a cédé 0,12%, à 23 682,45points, l'EuroStoxx 50 s'est apprécié de 0,12%, à 5 692,87 points, et Madrid a fait mieux en gagnant 0,76%, à 16 598,90 points, grâce à l'envolée d'Inditex.

A New York, le Dow Jones avance de 0,46%, à 47 692 points, le S&P 500 gagne 0,16%, à 6 840 points et le Nasdaq Composite grappille 0,03%, à 23 420 points.

L'attention des investisseurs était focalisée sur l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis. Cette statistique était encore plus attendue qu'à l'accoutumée car il s'agit de l'une des rares publiées sur le marché de l'emploi depuis le " shutdown " et surtout l'une des seules sur laquelle va se baser la Fed lors de son comité de politique monétaire qui débutera mardi prochain.

Cette enquête a révélé la destruction de 32 000 postes le mois dernier, là où les analystes tablaient sur 5 000 créations. Au mois d'octobre, le secteur privé américain avait réussi à créer 42 000 postes, un chiffre révisé de 47 000.

Cette donnée montrant une dégradation du marché de l'emploi renforce la probabilité de voir la Fed annoncé une baisse de ses taux directeurs dans une semaine. Selon le FedWatch Tool de CME Group, cette hypothèse est de 88,9%.

Pour Bastien Drut de CPR AM : " Le rapport ADP montre que la dynamique de l'emploi est complètement à l'arrêt depuis 6 mois aux Etats-Unis. Cette publication, qui est le meilleur baromètre du marché du travail en l'absence des rapports sur l'emploi d'octobre et novembre (shutdown), rend encore plus probable une baisse de taux de la Fed le 10 décembre… mais aussi la poursuite du cycle de baisses sur les mois suivants ".

Dans le reste de l'actualité macro-économique aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite de l'activité dans le secteur privé a révélé une décélération de la croissance en novembre, alors qu'une accélération était anticipée. Enfin, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM est de son côté passé de 52,4 à 52,6 points, contre des attentes à 52 points.

En ce qui concerne les valeurs, en France, le CAC 40 a résisté grâce à Stellantis, qui a bénéficié de la recommandation positive des analystes d'UBS, à la belle hausse d'Airbus, qui a profité d'achats à bon compte. Si le géant de l'aéronautique européen a révisé à la baisse son objectif de livraisons d'avions civils de 820 à 790 unités pour cette année, cette annonce était déjà intégrée dans le cours. Au cours des séances de lundi et mardi, le titre Airbus a perdu 6,82%.