Biais domestique : quand privilégier ce qui est familier limite la diversification

Qu'est-ce que le biais domestique ?

C'est la tendance des investisseurs à privilégier des actifs nationaux, tels que les actions ou les obligations émises par des entreprises de leur propre pays.

Ce biais peut s'expliquer par différents facteurs, tels que :

La tendance des investisseurs à penser qu'ils ont un meilleur accès à l'information sur leur marché local ;

La crainte d'être exposé à certains risques, par exemple le risque de change.

Un biais similaire, appelé « biais local », se manifeste lorsque les investisseurs privilégient les entreprises géographiquement proches de leur lieu de résidence.

Quelques exemples concrets du biais domestique :

Malgré plusieurs décennies de mondialisation dans le domaine financier, les investisseurs des économies avancées restent fortement exposés aux actions de leur marché national. Par exemple, les actions étrangères représentent seulement 22 % de la valeur totale des portefeuilles des investisseurs américains et 39 % pour les Britanniques(1).

Dans l'Hexagone, les investisseurs consacrent près de 75 % de leur portefeuille d'actions aux titres nationaux , alors que la capitalisation boursière française ne représente que 4,2 % du marché mondial(2).

